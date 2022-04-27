ООН формирует команду по эвакуации гражданских с «Азовстали»

ТАСС приводит слова представителя генерального секретаря ООН Фархана Хака, подготовка операции может занять несколько дней.

Стороны пока не обеспечили условия для начала безопасной эвакуации, отметил Хак, и контакты с Москвой и Киевом по этому вопросу все еще продолжаются.

Мы работаем с властями России и Украины, делаем все возможное для скорейшего движения вперед. Была определенная военная деятельность. Надо удостовериться, что она прекращена. Представитель генсека ООН Фархан Хак

Накануне генсек ООН Антониу Гутерриш встретился с президентом РФ Владимиром Путиным. В ходе диалога российский лидер отметил, что боевые действия в Мариуполе завершены, ситуация в городе сложная и даже трагическая.