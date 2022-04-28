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11:23 28.04.2022

Нападение бродячей собаки в Алматинской области – врачи рассказали о состоянии ребенка

алматинская область, собака, нападение, ребенок, состояние, комментарий Фото: unsplash
Заместитель главврача Центра детской неотложной медицинской помощи Алматы Алуа Жексенова рассказала о состоянии девятилетнего мальчика, на которого напала бродячая собака, передает Zakon.kz.

Ранее стало известно, что в Аксенгирском сельском округе Жамбылского района Алматинской области на девятилетнего мальчика напала бродячая собака – ребенок был доставлен в первую горбольницу Алматы.

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Бродячая собака напала на ребенка в Алматинской области

Редакция Zakon.kz обратилась за комментарием в городское управление общественного здоровья.

Ребенок находится в отделении хирургии, лечение получает по протоколу... В целом, состояние средней степени тяжести за счет основного заболевания – ушибленорваная рана головы (справа) и кожи верхнего века, – сказала заместитель главврача Центра детской неотложной медицинской помощи Алматы Алуа Жексенова.

По ее словам, ребенку сделали антирабическую иммуноглобулиновую вакцину против бешенства.

Динара Халдарова
Алматинская область Алматы
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