11:23 28.04.2022
Нападение бродячей собаки в Алматинской области – врачи рассказали о состоянии ребенка
Фото: unsplash
Заместитель главврача Центра детской неотложной медицинской помощи Алматы Алуа Жексенова рассказала о состоянии девятилетнего мальчика, на которого напала бродячая собака, передает Zakon.kz.
Ранее стало известно, что в Аксенгирском сельском округе Жамбылского района Алматинской области на девятилетнего мальчика напала бродячая собака – ребенок был доставлен в первую горбольницу Алматы.
Бродячая собака напала на ребенка в Алматинской области
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Редакция Zakon.kz обратилась за комментарием в городское управление общественного здоровья.
Ребенок находится в отделении хирургии, лечение получает по протоколу... В целом, состояние средней степени тяжести за счет основного заболевания – ушибленорваная рана головы (справа) и кожи верхнего века, – сказала заместитель главврача Центра детской неотложной медицинской помощи Алматы Алуа Жексенова.
По ее словам, ребенку сделали антирабическую иммуноглобулиновую вакцину против бешенства.