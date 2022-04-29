В Казахстане стартовал прием заявлений на основное ЕНТ-2022

Зарегистрироваться на участие в ЕНТ можно на сайте.

Тестирование пройдет с 16 мая по 5 июля. При этом абитуриенты смогут сдать основное ЕНТ дважды и принять участие в конкурсе для присуждения грантов с лучшим результатом.

Ранее министр Асхат Аймагамбетов в письме выпускникам сообщил о решении в пользу абитуриентов. Они получили две возможности сдать ЕНТ и претендовать на грант. При этом можно выбрать одну комбинацию профильных предметов на две попытки. Директор Национального центра тестирования МОН РК Руслан Емелбаев

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Количество предметов остается прежним – три обязательных и два на выбор. Число тестовых заданий – 120. Из них по истории Казахстана – 15, по математической грамотности – 15, по грамотности чтения – 20 и по 35 заданий по двум профильным предметам. Максимальное количество баллов – 140.

Общее время тестирования составляет 4 часа (240 минут). Для создания комфортных условий абитуриентам с особыми образовательными потребностями впервые для выполнения ими заданий тестирования, помимо основных 240 минут, дано еще 40 дополнительных минут. Кроме того, внесены изменения и по содержанию заданий для особенных абитуриентов. Для них разработаны варианты тестов без рисунков, диаграмм и схем. Кроме того, в ходе ЕНТ на экранах компьютеров будут доступны калькулятор, таблица Менделеева, а также таблица растворимости солей, которая обновлена с добавлением ряда активности металлов. МОН РК

Как отметили в МОН РК, для соблюдения академической честности тестовый вариант абитуриентов будет промаркирован. То есть у каждого участника ЕНТ будет свой личный вариант тестов. В случае нарушения правил и попытке выноса тестовых заданий за пределы аудитории Национальный центр тестирования сможет определить нарушителя, результаты которого будут аннулированы.

На апелляцию абитуриенты могут подать в течение 30 минут после завершения тестирования. Сертификат будет доступен в личном кабинете тестируемого после принятия решения об апелляции.