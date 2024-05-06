Начался прием заявлений на основное ЕНТ: что важно знать абитуриентам

Сегодня, 6 мая 2024 года, в Министерстве науки и высшего образования (МНВО) Казахстана заявили, что по стране начался прием заявлений на основное единое национальное тестирование (ЕНТ). Он продлится по 14 мая, сообщает Zakon.kz.

В ведомстве уточнили, что само ЕНТ начнется 16 мая и продолжится до 5 июля.

"Однако для шести регионов (Акмолинская, Актюбинская, Атырауская, Западно-Казахстанская, Костанайская, Северо-Казахстанская области), в которых объявлен режим ЧС, регистрация будет продлена и пройдет с 6 по 20 мая, а ЕНТ – с 25 мая по 12 июля", – говорится в сообщении.

По решению Министерства науки и высшего образования РК в 2024 году всем абитуриентам будет предоставлена возможность сдать основное ЕНТ два раза и участвовать в конкурсе грантов с наилучшим результатом.

Зарегистрироваться на участие в ЕНТ можно на сайте Национального центра тестирования http://app.testcenter.kz или через приложение UTO. Абитуриенты сами определяют дату, время и пункт тестирования. При этом они могут выбрать лишь одну комбинацию профильных предметов на две попытки.

Для подготовки абитуриентов к основному ЕНТ ранее был внедрен индивидуальный тематический анализ по каждому предмету. То есть после каждого ЕНТ (январь, март) у выпускников есть возможность подтянуть слабые темы.

Кроме того, после сдачи первой попытки у них также будет время улучшить свою подготовку ко второму тестированию. Еще одна возможность – доступ к пробному онлайн-тестированию. Продолжаются бесплатные онлайн-уроки, организованные совместно с образовательными центрами.

А на сайте НЦТ в начале учебного года были опубликованы:

список учебников и план теста, по которым составлялись задания;

список 100 исторических дат по предметам "История Казахстана" и "Всемирная история";

список терминов по "Информатике";

список литературных произведений по "Казахской литературе" и "Русской литературе".

"В формате тестирования изменений нет. Абитуриенты 2024 года сдают тестирование по трем обязательным предметам и два предмета на выбор. Изменение касается сокращения количества заданий по обязательным предметам "Грамотность чтения" и "Математическая грамотность" на пять вопросов в 2024 году. Это позволило увеличить количество вопросов по профильным предметам до 40. Кроме того, в профильных предметах добавлено пять заданий на соответствие выбора из списка". Пресс-служба Министерства науки и высшего образования РК

Таким образом, количество заданий на ЕНТ-2024 остается без изменений – 120, включая:

20 заданий по "Истории Казахстана";

10 заданий по "Грамотности чтения";

10 заданий по "Математической грамотности";

по 40 заданий по двум профильным предметам.

Максимальное количество баллов также остается неизменным – 140 баллов. Время тестирования – четыре часа (240 минут). Кроме того, сохранится дополнительное время в 40 минут для детей с особыми образовательными потребностями.

В целях обеспечения академической честности тестовые варианты маркируются. То есть у каждого участника ЕНТ будет свой личный вариант теста. На ЕНТ на экранах компьютеров будут доступны калькулятор, Периодическая система химических элементов и таблица растворимости солей. С учетом мнений и желаний абитуриентов тестируемым выдается бумажный вариант таблиц.

На апелляцию абитуриенты могут подать в течение 30 минут после завершения тестирования. Сертификат будет доступен в личном кабинете тестируемого после принятия решения об апелляции.

В ведомстве подчеркнули, что пороговый балл не изменился:

для поступления на направления "Право" и "Педагогические науки" необходимо набрать не менее 75 баллов;

"Здравоохранение и социальное обеспечение (медицина)" – не менее 70 баллов;

"Сельское хозяйство и биоресурсы", "Ветеринария" − не менее 60 баллов для нацвузов;

для поступления в национальные вузы – не менее 65 баллов, в другие вузы – не менее 50 баллов.

При запуске на тестирование используются металлоискатели ручного и рамочного типа. Это необходимо как для обеспечения безопасности абитуриентов, так и для пресечения нарушения правил и проноса запрещенных предметов (телефоны, шпаргалки и прочее).

При проведении тестирования используются устройства, подавляющие сигналы мобильной и радиоэлектронной связи в пределах допустимых магнитных волн в зависимости от площади аудитории и видеонаблюдения.

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