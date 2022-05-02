18:28 02.05.2022
Спасатели ВКО помогли ребенку, застрявшему во фляге
Фото: пресс-служба ДЧС ВКО
Инцидент произошел в Восточном Казахстане. Спасатели пришли на помощь ребенку, застрявшему во фляге, сообщает Zakon.kz.
О том, что мальчику, 2018 года рождения, нужна помощь, сообщила спасателям его старшая сестра. Дети остались в частном жилом доме одни, мальчик играл во дворе, забрался во флягу и застрял. Его крики о помощи услышала сестра, увидела, в чем дело, и сразу позвонила в службу «112».
На место происшествия по улице Ермака прибыли сотрудники оперативно-спасательного отряда ДЧС ВКО. Сначала они попытались аккуратно вытащить ребенка, но его ноги были зажаты. Пришлось прибегнуть к специальным инструментам.
Спасатели разрезали флягу и достали мальчика. Сейчас он в безопасности, в медицинской помощи не нуждается.
Такие спасательные операции происходят очень часто. Дети попадают в экстренные ситуации, когда родители недооценивают, насколько опасно оставлять их хотя бы на минуту без присмотра. Старший инструктор-спасатель ДЧС ВКО Арнат Касенов