Спасатели ВКО помогли ребенку, застрявшему во фляге

О том, что мальчику, 2018 года рождения, нужна помощь, сообщила спасателям его старшая сестра. Дети остались в частном жилом доме одни, мальчик играл во дворе, забрался во флягу и застрял. Его крики о помощи услышала сестра, увидела, в чем дело, и сразу позвонила в службу «112».

На место происшествия по улице Ермака прибыли сотрудники оперативно-спасательного отряда ДЧС ВКО. Сначала они попытались аккуратно вытащить ребенка, но его ноги были зажаты. Пришлось прибегнуть к специальным инструментам.

Спасатели разрезали флягу и достали мальчика. Сейчас он в безопасности, в медицинской помощи не нуждается.