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Происшествия

Пятилетняя девочка застряла во фляге: спасатели помогли вытащить ребенка

ребенок застрял во фляге, фото - Новости Zakon.kz от 07.07.2025 16:02 Фото: telegram/qr_tjm
В области Абай праздничный день омрачился инцидентом – в алюминиевую флягу забрался и не смог обратно выбраться малолетний ребенок, сообщает Zakon.kz.

Как рассказали спасатели МЧС, в огромной алюминиевой емкости пятилетняя девочка застряла во время игры.

"7 июля 2025 года в Аягозе области Абай ребенок играл на территории частного дома, залез в алюминиевую флягу и застрял. Все это произошло на глазах у родителей, которые не смогли самостоятельно достать девочку и обратились за помощью к спасателям", – отмечается в Telegram-канале "112".

Сотрудники МЧС при помощи гидравлического оборудования аккуратно разрезали стенки фляги и достали девочку. Испуганного ребенка передали родителям. В медицинской помощи малышка не нуждалась.

Ранее сотрудники МЧС помогли туристке из Кувейта, которая 4 июля 2025 года получила травму в горах Алматы.

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Фото Оксана Житникова
Оксана Житникова
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