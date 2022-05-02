Четырехлетний мальчик выпал с балкона третьего этажа в Усть-Каменогорске

В квартире в тот момент находился отец. Врачи скорой помощи доставили пострадавшего 2018 года рождения в ЦМИР.

Спасатели ДЧС ВКО констатируют, что большинство случаев падения происходит тогда, когда родители оставляют детей без присмотра. И в очередной раз напоминают: не стоит рассчитывать на москитные сетки, они не защищают от падений.