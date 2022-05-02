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23:30 02.05.2022

Четырехлетний мальчик выпал с балкона третьего этажа в Усть-Каменогорске

Инцидент в Усть-Каменогорске Фото: unsplash
Инцидент произошел 2 мая в 18:00 на улице Виноградова, сообщает Zakon.kz.

В квартире в тот момент находился отец. Врачи скорой помощи доставили пострадавшего 2018 года рождения в ЦМИР.

Спасатели ДЧС ВКО констатируют, что большинство случаев падения происходит тогда, когда родители оставляют детей без присмотра. И в очередной раз напоминают: не стоит рассчитывать на москитные сетки, они не защищают от падений.

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Айсулу Омарова
Восточно-Казахстанская область Усть-Каменогорск
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