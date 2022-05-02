23:30 02.05.2022
Четырехлетний мальчик выпал с балкона третьего этажа в Усть-Каменогорске
Фото: unsplash
В квартире в тот момент находился отец. Врачи скорой помощи доставили пострадавшего 2018 года рождения в ЦМИР.
Спасатели ДЧС ВКО констатируют, что большинство случаев падения происходит тогда, когда родители оставляют детей без присмотра. И в очередной раз напоминают: не стоит рассчитывать на москитные сетки, они не защищают от падений.
Спасатели ВКО помогли ребенку, застрявшему во фляге
Новость по теме