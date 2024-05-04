Четырехлетний мальчик застрял в конструкции горки в Усть-Каменогорске
Фото: скриншот видео
4 мая в Усть-Каменогорске по улице Кокжал Барака четырехлетний мальчик играл во дворе и просунул ногу между конструкциями горки. Самостоятельно выбраться из западни он не смог. Родители вызвали спасателей, сообщает Zakon.kz.
На помощь прибыли сотрудники специализированного отряда, которые с помощью специального инструмента "Холматро" разжали конструкции и освободили ребенка.
"Всю спасательную операцию мальчик вел себя спокойно и слушал сотрудников службы ЧС".Пресс-служба ДЧС ВКО
Спасатели призывают родителей не оставлять детей без присмотра.
Ранее сообщалось, что в Таразе спасатели помогли двум запертым в квартире малышам.
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