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Четырехлетний мальчик застрял в конструкции горки в Усть-Каменогорске

мальчик застрял в конструкции горки, фото - Новости Zakon.kz от 04.05.2024 20:09 Фото: скриншот видео
4 мая в Усть-Каменогорске по улице Кокжал Барака четырехлетний мальчик играл во дворе и просунул ногу между конструкциями горки. Самостоятельно выбраться из западни он не смог. Родители вызвали спасателей, сообщает Zakon.kz.

На помощь прибыли сотрудники специализированного отряда, которые с помощью специального инструмента "Холматро" разжали конструкции и освободили ребенка.

"Всю спасательную операцию мальчик вел себя спокойно и слушал сотрудников службы ЧС".Пресс-служба ДЧС ВКО

Спасатели призывают родителей не оставлять детей без присмотра.


Ранее сообщалось, что в Таразе спасатели помогли двум запертым в квартире малышам.

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