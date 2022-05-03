Нарушения на таможне — Генпрокуратура сообщила об ущербе государству на сотни млрд тенге

Государству причинен ущерб в размере 165 млрд тенге. Пресс-служба Генеральной прокуратуры РК

Только на приграничных с Китаем таможенных постах, как уточнили в ведомстве, выявлено 367 случаев недостоверного декларирования товаров.

Кроме того, уполномоченные экономические операторы в целях увода предпринимателей от налогов за последние два года подделали счета-фактуры на 221 млрд тенге.

За месяц проверки установлено 16 фактов контрабанды на 800 млн тенге.

К примеру, досмотром груза ТОО «Group Of The Companies Tda» обнаружены незадекларированные товары на 287 млн тенге. Директор ТОО взят под стражу.

Также, согласно данным Генеральной прокуратуры, зафиксированы факты незаконных действий со стороны должностных лиц.

27 января 2022 года при повторном досмотре груза ТОО «Берекет Логистик» сотрудником прокуратуры выявлена контрабанда весом в 22 тонны стоимостью 127 млн тенге, тогда как специалист таможенного поста «Нұр Жолы» Мошканов, проводя первичный досмотр, указал вес незадекларированного товара лишь в 337 кг. Пресс-служба Генеральной прокуратуры РК

В другом случае сотрудники Департамента госдоходов Алматы путем корректировки сведений в информационных системах позволили обойти девяти импортерам проверку таможенной стоимости товаров на сумму 143 млн тенге.

Совместными усилиями Антикоррупционной службы и Генеральной прокуратуры за дачу взятки в размере 50 тыс. долларов сотруднику прокуратуры, имитировавшему преступную деятельность, задержаны начальник таможенного поста «Нұр Жолы» и его заместитель, – уточнили в ведомстве.

Также за дачу взятки проверяющим в размере 30 тыс. долларов взят под стражу представитель ТОО «Cargo Management».

По всем вышеназванным фактам проводятся досудебные расследования. Для устранения проблем в сфере таможенного регулирования в адрес правительства внесен акт прокурорского надзора.

Напомним, выступая в Парламенте 11 января 2022 года, Касым-Жомарт Токаев поручил ответственным госорганам навести порядок на таможенной границе с Китаем.

Ситуацию на границе глава государства назвал «самым настоящих бардаком» и заявил, что Казахстан из-за этого теряет десятки миллиардов тенге в виде налогов.

25 января президент заявил, что Казахстан начал решительную борьбу по наведению порядка на таможенной границе.

Уверен, что результаты борьбы с такими противоправными действиями не за горами. Хочу заявить, что импорт в Казахстан и транзит в третьи страны ни в коей мере не пострадают. Соответствующее поручение я дал правительству и правоохранительным органам, – уточнил Токаев.

Уже через месяц министр финансов РК Ерулан Жамаубаев на заседании правительства рассказал, как наводят порядок на границе с Китаем.