В каком месяце казахстанцы чаще всего вступают в брак — исследование

В городах, как отмечено в исследовании ranking.kz, количество браков выросло сразу на 12% за год, до 99,4 тыс., в то время как в селах — всего на 1,9%, до 40,8 тыс.

Как уточняют аналитики, в региональном разрезе больше всего браков было зарегистрировано в Алматы: 18,8 тыс.

В тройке лидеров также оказались густонаселенные Алматинская (14 тыс., плюс 7,9% за год) и Туркестанская (13,9 тыс., плюс 3,2%) области. Меньше всего браков зарегистрировали в Северо-Казахстанской области: всего 3,5 тыс., однако на значительные 19,9% больше, чем в 2020 году, – говорится в исследовании.

Кроме того, эксперты выяснили, что излюбленным месяцем для заключения брака в 2021 году стал июль, когда было зарегистрировано 14,1 тыс. браков.

Также среди популярных месяцев оказались август и март.

Самыми «нелюбимыми» были два зимних месяца — январь и февраль, — а также май.

Стоит отметить, что динамика год от года меняется. К примеру, в тройке месяцев – «любимчиков» 2020 года были сентябрь, октябрь и июль.

В апреле в Бюро национальной статистики сообщали, что казахстанцы стали чаще вступать в брак.