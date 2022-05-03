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Законодательство РК
13:33 03.05.2022

Еще одно причальное устройство отремонтируют на КТК до конца мая — Минэнерго

Каспийский трубопроводный консорциум Фото: Facebook/cpcpipe
Министр энергетики Казахстана Болат Акчулаков рассказал о текущей ситуации на Каспийском трубопроводном консорциуме (КТК), передает корреспондент Zakon.kz.
КТК работает. Два выносных причальных устройства (ВПУ) в рабочем состоянии после ремонта. Этого достаточно, чтобы на 100% обеспечить мощность нефтепровода. Один из ВПУ, который тоже был аварийным, находится в ремонте. Он в любом случае должен был выйти в плановый ремонт, поэтому раз уж такая ситуация и КТК работает в полном объеме, то третье ВПУ можно капитально отремонтировать в течение мая.Министр энергетики РК Болат Акчулаков

Напомним, ЧП на Каспийском трубопроводном консорциуме произошло 20 марта. При пятибалльном шторме, когда ветер сместил силовой каркас одного из трех плавучих шлангов (они используются для отгрузки нефти на танкеры), был поврежден комплекс оборудования выносных причальных устройств (ВПУ-3) морского терминала КТК.

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24 апреля стало известно, что на Каспийском трубопроводном консорциуме возобновлена работа ВПУ-3.

Тамила Языкова
Акчулаков Болат МЭ РК Казахстан
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