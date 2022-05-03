Токаев подписал указ о переименовании Капшагая в Қонаев

В соответствии со ст. 9 Закона Республики Казахстан «Об административно-территориальном устройстве РК» постановляю: переименовать город Капшагай Алматинской области в город Қонаев, – говорится в сообщении.

Указ вводится в действие со дня его первого официального опубликования.

Выступая с Посланием народу Казахстана глава государства 16 марта заявил, что готов поддержать инициативу о переименовании Капшагая, который в скором времени должен стать центром Алматинской области.

24 марта городской маслихат принял решение о переименовании – ономастическая комиссия его одобрила.