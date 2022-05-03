18:31 03.05.2022
Токаев подписал указ о переименовании Капшагая в Қонаев
Фото: Zakon.kz
Касым-Жомарт Токаев подписал указ о переименовании города Капшагая в город Қонаев, передает Zakon.kz.
В соответствии со ст. 9 Закона Республики Казахстан «Об административно-территориальном устройстве РК» постановляю: переименовать город Капшагай Алматинской области в город Қонаев, – говорится в сообщении.
Указ вводится в действие со дня его первого официального опубликования.
Выступая с Посланием народу Казахстана глава государства 16 марта заявил, что готов поддержать инициативу о переименовании Капшагая, который в скором времени должен стать центром Алматинской области.
24 марта городской маслихат принял решение о переименовании – ономастическая комиссия его одобрила.
Переименование Капшагая – мнение жителей города
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