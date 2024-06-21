Почти 2000 алматинцев обратились к медикам из-за укусов клещей

В Алматы с начала весны в медицинские организации с укусами клещей обратились 1927 пострадавших. Чтобы обезопасить горожан от клещевой инфекции, в мегаполисе проводится противоклещевая обработка, сообщает Zakon.kz.

Как рассказали в Департаменте санитарно-эпидемиологического контроля города, в мегаполисе проведена поэтапная противоклещевая обработка лесных массивов, мест массового отдыха населения – парковых зон и скверов.

"В период с 14 мая по 11 июня текущего года обработано всего 2366,56 га (100%), из них лесных массивов – 1904,924 га, а также завершены работы в городских парках и скверах всех районов города – 461,363 га", – сообщил руководитель Департамента санитарно-эпидемиологического контроля города Алматы Касымхан Алпысбайұлы.

Так, с начала сезона активности клещей по состоянию на 20 июня 2024 года в медицинские организации с укусами клещей обратились 1927 человек. Это на уровне аналогичного периода 2023 года, тогда пострадали 1944 горожанина.

Из них 911 укушенных дети до 14 лет. Всем была оказана экстренная медицинская помощь, по показаниям введен противоклещевой иммуноглобулин, отметил специалист.

С начала года среди взрослых зарегистрирован один случай клещевого энцефалита.

"В случае обнаружения присосавшего клеща в наиболее ранние сроки (не позднее 4-го дня после присасывания клеща) необходимо обратиться в медицинские организации, где оказывают квалифицированную медицинскую помощь и осуществляется введение иммуноглобулина против клещевого энцефалита". Руководитель Департамента санитарно-эпидемиологического контроля города Алматы Касымхан Алпысбайұлы

Оказание экстренной медицинской помощи пострадавшим от укусов клещей осуществляется на базе следующих травматологических пунктов медицинских организаций города Алматы:

Центральная городская клиническая больница (ул. Жандосова, 6). Больница скорой неотложной помощи (ул. Казыбек би, 96). Городская клиническая больница №4 (ул. Папанина, 220). Городская клиническая больница №7 (мкр. Калкаман, 20). Центр детской неотложной медицинской помощи (ул. Манаса, 40).

Известно, что соблюдение мер безопасности, раннее обращение за медицинской помощью в случае присасывания клеща, а также своевременная профилактика и лечение способствуют предупреждению и благоприятному исходу заболевания.

Первый тур противоклещевой обработки на территории лесных массивов, городских парков и скверов в Алматы был проведен с 1 по 27 апреля текущего года. С 13 мая на территории городских парков и скверов, а также лесных массивов проводился второй тур противоклещевой обработки.