У Казахстана появились еще два новых чемпиона мира по шахматам

Новоиспеченный чемпион мира по рапиду среди юношей до 18 лет, мастер ФИДЕ Казбек Ногербек заработал для Казахстана еще одну награду высшего качества, но уже по молниеносным шахматам (блиц).

Новость по теме Казахстанец стал чемпионом мира по рапиду до 18 лет

Фото: Instagram/kazybek_nogerbek

В первенстве мира по блицу среди девушек до 18 лет «золото» завоевала 17-летняя шахматистка, женский международный мастер Назерке Нургали.

В категории среди юношей до 14 лет серебряной медали удостоился Даниял Сапенов, который до этого занял третье место по рапиду.

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