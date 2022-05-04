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11:01 04.05.2022

У Казахстана появились еще два новых чемпиона мира по шахматам

Шахматы Чемпион мира Фото: Instagram/kazybek_nogerbek
В Греции на мировом первенстве по быстрым и молниеносным шахматам среди кадетов казахстанцы завоевали три золотые, серебряную и бронзовую медали, сообщает Zakon.kz.

Новоиспеченный чемпион мира по рапиду среди юношей до 18 лет, мастер ФИДЕ Казбек Ногербек заработал для Казахстана еще одну награду высшего качества, но уже по молниеносным шахматам (блиц).

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Шахматы Чемпионат мира

Фото: Instagram/kazybek_nogerbek

В первенстве мира по блицу среди девушек до 18 лет «золото» завоевала 17-летняя шахматистка, женский международный мастер Назерке Нургали.

В категории среди юношей до 14 лет серебряной медали удостоился Даниял Сапенов, который до этого занял третье место по рапиду.

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Куандык Шынасилов
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