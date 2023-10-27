10-летний Данис Куандыкулы стал чемпионом мира по шахматам среди кадетов
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Чтобы стать чемпионом мира, Данис в последнем туре не должен был проиграть черными фигурами Николаю Клейменову. Россиянин был главным конкурентом нашего шахматиста в борьбе за титул, сообщает пресс-служба FIDE. Куандыкулы удачно справился со своей задачей, сыграв вничью с оппонентом.
Фото: kazchess.kz
Успех 10-летнего казахстанца заслуживает особого внимания: Данис Куандыкулы впервые за долгое время добыл золотую медаль для Казахстана на турнире среди кадетов.
Еще одну медаль шахматного ЧМ-2023, бронзовую, получила казахстанка Айару Алтынбек.
Стоит подчеркнуть, что это не первое достижения наших молодых шахматистов. Недавно титул чемпионки мира среди игроков до 20 лет завоевала Ксения Балабаева.