10-летний Данис Куандыкулы стал чемпионом мира по шахматам среди кадетов

В Шарм-эль-Шейхе (Египет) завершился чемпионат мира 2023 года по шахматам среди кадетов. Наивысшего результата добился казахстанец Данис Куандыкулы, который завоевал золотую медаль среди шахматистов в возрастной категории до 10 лет, сообщает Zakon.kz.

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Чтобы стать чемпионом мира, Данис в последнем туре не должен был проиграть черными фигурами Николаю Клейменову. Россиянин был главным конкурентом нашего шахматиста в борьбе за титул, сообщает пресс-служба FIDE. Куандыкулы удачно справился со своей задачей, сыграв вничью с оппонентом.





Фото: kazchess.kz

Успех 10-летнего казахстанца заслуживает особого внимания: Данис Куандыкулы впервые за долгое время добыл золотую медаль для Казахстана на турнире среди кадетов.



Еще одну медаль шахматного ЧМ-2023, бронзовую, получила казахстанка Айару Алтынбек.

Стоит подчеркнуть, что это не первое достижения наших молодых шахматистов. Недавно титул чемпионки мира среди игроков до 20 лет завоевала Ксения Балабаева.