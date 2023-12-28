Новые районы появятся в ВКО и области Абай: президент подписал Указ
Об этом сообщает Акорда.
В документе говорится, что президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в соответствии со статьей 9 Закона Республики Казахстан "Об административно-территориальном устройстве Республики Казахстан" постановил:
Перенести административный центр Катон-Карагайского района Восточно-Казахстанской области из села Улкен Нарын в село Катон-Карагай Катон-Карагайского района Восточно-Казахстанской области.
Образовать в составе Восточно-Казахстанской области:
- район Үлкен Нарын с административным центром в селе Улкен Нарын путем выделения из состава Катон-Карагайского района;
- район Марқакөл с административным центром в селе Маркаколь путем выделения из состава Курчумского района.
Образовать в составе области Абай:
- район Мақаншы с административным центром в селе Маканчи путем выделения из состава Урджарского района;
- район Жаңасемей с административным центром на территории города Семея путем выделения из состава города Семея Абралинского, Айнабулакского, Акбулакского, Алгабасского, Иртышского, Новобаженовского, Озерского, Приречного, Жиеналинского, Достыкского, Караоленского, Кокентауского сельских округов и поселков Шульбинска, Чагана.
Центральным государственным органам, местным представительным и исполнительным органам Восточно-Казахстанской области и области Абай глава государства поручил принять меры по обеспечению бесперебойного и эффективного функционирования соответствующих территориальных подразделений центральных государственных органов, местных представительных и исполнительных органов и организаций.
Контроль за исполнением настоящего Указа возложить на Администрацию Президента Республики Казахстан.
Настоящий Указ вводится в действие с 1 января 2024 года и подлежит официальному опубликованию.
Ранее сообщалось, что глава государства 28 декабря 2023 года подписал Закон Республики Казахстан "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам недропользования и экологии".