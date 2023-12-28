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Новые районы появятся в ВКО и области Абай: президент подписал Указ

Указ президента: Фото: akorda.kz
Глава государства 28 декабря 2023 года подписал Указ "О некоторых вопросах административно-территориального устройства Республики Казахстан".

Об этом сообщает Акорда.

В документе говорится, что президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в соответствии со статьей 9 Закона Республики Казахстан "Об административно-территориальном устройстве Республики Казахстан" постановил:

Перенести административный центр Катон-Карагайского района Восточно-Казахстанской области из села Улкен Нарын в село Катон-Карагай Катон-Карагайского района Восточно-Казахстанской области.

Образовать в составе Восточно-Казахстанской области:

  • район Үлкен Нарын с административным центром в селе Улкен Нарын путем выделения из состава Катон-Карагайского района;
  • район Марқакөл с административным центром в селе Маркаколь путем выделения из состава Курчумского района.

Образовать в составе области Абай:

  • район Мақаншы с административным центром в селе Маканчи путем выделения из состава Урджарского района;
  • район Жаңасемей с административным центром на территории города Семея путем выделения из состава города Семея Абралинского, Айнабулакского, Акбулакского, Алгабасского, Иртышского, Новобаженовского, Озерского, Приречного, Жиеналинского, Достыкского, Караоленского, Кокентауского сельских округов и поселков Шульбинска, Чагана.

Центральным государственным органам, местным представительным и исполнительным органам Восточно-Казахстанской области и области Абай глава государства поручил принять меры по обеспечению бесперебойного и эффективного функционирования соответствующих территориальных подразделений центральных государственных органов, местных представительных и исполнительных органов и организаций.

Контроль за исполнением настоящего Указа возложить на Администрацию Президента Республики Казахстан.

Настоящий Указ вводится в действие с 1 января 2024 года и подлежит официальному опубликованию.

Ранее сообщалось, что глава государства 28 декабря 2023 года подписал Закон Республики Казахстан "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам недропользования и экологии". 

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Абайская область Токаев Касым-Жомарт Восточно-Казахстанская область
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