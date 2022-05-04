Бозумбаев о переименовании Капшагая: Это историческая справедливость

Переименование города Капшагая в Қонаев – достойная оценка роли Динмухамеда Ахметовича в становлении нашей республики, его весомых заслуг в качестве основателя города. Это историческая справедливость, дела и поступки легендарной личности никогда не будут забыты. Аким Алматинской области Канат Бозумбаев

Фото: gov.kz

Фото: gov.kz

В пресс-службе акима Алматинской области отметили, что 8 мая в Қонаеве будут организованы праздничные мероприятия в связи с переименованием города.

В 2022 году исполнилось 110 лет со дня рождения Динмухамеда Кунаева.

Напомним, 3 мая глава государства Касым-Жомарт Токаев подписал указ о переименовании города Капшагая в город Қонаев.