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Законодательство РК
12:29 04.05.2022

Бозумбаев о переименовании Капшагая: Это историческая справедливость

Талдыкорган, Канат Бозумбаев, Капшагай, переименование, Қонаев, мнение Фото: gov.kz
Общественность Талдыкоргана возложила цветы к памятнику государственного и общественного деятеля, ученого, трижды Героя Социалистического Труда Динмухамеда Кунаева, передает Zakon.kz.
Переименование города Капшагая в Қонаев – достойная оценка роли Динмухамеда Ахметовича в становлении нашей республики, его весомых заслуг в качестве основателя города. Это историческая справедливость, дела и поступки легендарной личности никогда не будут забыты.Аким Алматинской области Канат Бозумбаев

Талдыкорган, Канат Бозумбаев, Капшагай, переименование, Қонаев, мнение

Фото: gov.kz

Талдыкорган, Канат Бозумбаев, Капшагай, переименование, Қонаев, мнение

Фото: gov.kz

В пресс-службе акима Алматинской области отметили, что 8 мая в Қонаеве будут организованы праздничные мероприятия в связи с переименованием города.

В 2022 году исполнилось 110 лет со дня рождения Динмухамеда Кунаева.

Напомним, 3 мая глава государства Касым-Жомарт Токаев подписал указ о переименовании города Капшагая в город Қонаев.

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