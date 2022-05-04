12:29 04.05.2022
Бозумбаев о переименовании Капшагая: Это историческая справедливость
Фото: gov.kz
Общественность Талдыкоргана возложила цветы к памятнику государственного и общественного деятеля, ученого, трижды Героя Социалистического Труда Динмухамеда Кунаева, передает Zakon.kz.
Переименование города Капшагая в Қонаев – достойная оценка роли Динмухамеда Ахметовича в становлении нашей республики, его весомых заслуг в качестве основателя города. Это историческая справедливость, дела и поступки легендарной личности никогда не будут забыты.Аким Алматинской области Канат Бозумбаев
Фото: gov.kz
Фото: gov.kz
В пресс-службе акима Алматинской области отметили, что 8 мая в Қонаеве будут организованы праздничные мероприятия в связи с переименованием города.
В 2022 году исполнилось 110 лет со дня рождения Динмухамеда Кунаева.
Напомним, 3 мая глава государства Касым-Жомарт Токаев подписал указ о переименовании города Капшагая в город Қонаев.