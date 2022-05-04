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14:52 04.05.2022

Нежные и хрупкие: первоцветы расцвели в заповеднике на востоке Казахстане

Маркакольский заповедник Фото: Instagram/markakol_1976
В Маркакольском государственном природном заповеднике началось цветение первоцветов. Сотрудники парка на странице в Instagram поделились фотографиями цветов, сообщает Zakon.kz.

Как отмечено в публикации, на востоке весна медленно, но верно вступает в свои права. На юго-западных склонах гор появились первоцветы.

Своей красотой нас порадовали нежные и хрупкие цветы: ветреница алтайская, кандык сибирский, фиалка холмовая, лютик алтайский, голосемянник алтайский. Словно побеждая зиму, проклевывается сквозь землю алыми пиками марьин корень. По берегам рек зацвела мать-и-мачеха обыкновенная. Почки ивы распустились буйным цветом и радуют нектаром появившихся насекомых. И бабочка крапивница не против полакомиться пыльцой первоцветов, – делятся впечатлениями инспекторы заповедника.

Маркакольский заповедник – один из уникальнейших уголков природы Восточного Казахстана.

Ранее мы рассказывали, что зимой в фотоловушку заповедника попали дикие животные. А именно: рысь, соболь, белка и заяц.

Тем временем в Государственном национальном природном парке «Бурабай» поделились информацией, что важно кормить животных продуктами, которые им не навредят.

Анастасия Московчук
Восточно-Казахстанская область
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