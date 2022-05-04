Диетолог предупредила об опасности пережаренного шашлыка

По информации URA.RU, пережаренное мясо обладает канцерогенами, которые могут вызвать онкологические заболевания у человека.

Длительная термическая обработка на костре приводит к образованию канцерогенов, которые вызывают онкологические заболевания. Врач-диетолог Дарья Русакова

По ее словам, обугливание пищи также может нести вред слизистой желудочного тракта. Корочка может повредить слизистую пищевода, желудка, кишечника.

Новость по теме Шашлык полезнее всего готовить из курицы и рыбы – эксперт

Диетолог считает полезными овощи-гриль, так как внутри они сохраняют витамины, но не стоит их сильно зажаривать и добавлять большое количество масла.