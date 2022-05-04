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19:02 04.05.2022

Диетолог предупредила об опасности пережаренного шашлыка

шашлык Фото: pixabay
Врач-диетолог, член Российской ассоциации диетологов, нутрициологов, кандидат медицинских наук Дарья Русакова рассказала, чем опасен пережаренный шашлык, передает Zakon.kz.

По информации URA.RU, пережаренное мясо обладает канцерогенами, которые могут вызвать онкологические заболевания у человека.

Длительная термическая обработка на костре приводит к образованию канцерогенов, которые вызывают онкологические заболевания. Врач-диетолог Дарья Русакова

По ее словам, обугливание пищи также может нести вред слизистой желудочного тракта. Корочка может повредить слизистую пищевода, желудка, кишечника.

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Диетолог считает полезными овощи-гриль, так как внутри они сохраняют витамины, но не стоит их сильно зажаривать и добавлять большое количество масла.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначениям врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

Анастасия Стативкина
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