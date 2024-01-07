Диетологи предупредили об опасности фейхоа

Диетолог, нутрициолог Зоя Богданова напомнила, для кого опасен экзотический плод фейхоа, передает Zakon.kz

По информации радио Sputnik Фейхоа – экзотическая "любимица" диетологов. Считается, что ягода обладает антиоксидантными и противомикробными свойствами, может служить источником калия для организма, укрепляет иммунитет и почти не повышает уровень сахара в крови. При этом плоды фейхоа богаты различными витаминами (С, Е, В2, В3, В5) и полезными элементами.

Однако у этой ягоды очень твердые пищевые волокна, поэтому она может сложно перевариваться, вызывать неприятные последствия в ЖКТ: вздутие, газообразование, болевой синдром.

"Также плод может приводить к повышению кислотности: если у вас гастрит, воспаление слизистой, рефлюкс, то вообще не стоит его употреблять. При язве желудка — категорически нельзя. Если у вас бывают аллергические реакции на экзотические плоды, тоже лучше исключить фейхоа из рациона», — заявила эксперт.

"Я бы не рекомендовала употреблять фейхоа отдельно от другой пищи, потому что плод очень терпкий и может серьезно раздражать слизистую желудка, особенно натощак", - заметила диетолог. По ее словам, лучше добавлять фейхоа в салаты, делать из ягоды соус или полезное варенье с добавлением яблок.

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