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22:47 04.05.2022

Налог на интернет – Илон Маск снова раскритиковал Apple

Илон Маск критика Фото: pixabay
Глава SpaceX Илон Маск раскритиковал действия американской компании Apple внутри магазина приложений App Store, сообщает Zakon.kz.

В публикации в Twitter он сравнил 30-процентную комиссию для разработчиков с налогом на интернет.

Apple Store – это как 30-процентный налог на интернет. Определенно это ненормально. Комиссия буквально в 10 раз выше, чем должна быть. Илон Маск

По мнению предпринимателя, сборы американской компании должны быть как минимум в 10 раз меньше. Apple бесплатно публикует приложения для iPhone, iPad и других продуктов в App Store, однако получает комиссию в размере 30 процентов с дохода создателей контента — от продажи платных программ и встроенных транзакций. Многие разработчики называют данную политику несправедливой.

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