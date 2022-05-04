Налог на интернет – Илон Маск снова раскритиковал Apple

В публикации в Twitter он сравнил 30-процентную комиссию для разработчиков с налогом на интернет.

Apple Store – это как 30-процентный налог на интернет. Определенно это ненормально. Комиссия буквально в 10 раз выше, чем должна быть. Илон Маск

По мнению предпринимателя, сборы американской компании должны быть как минимум в 10 раз меньше. Apple бесплатно публикует приложения для iPhone, iPad и других продуктов в App Store, однако получает комиссию в размере 30 процентов с дохода создателей контента — от продажи платных программ и встроенных транзакций. Многие разработчики называют данную политику несправедливой.