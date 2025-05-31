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Мир

Врут как проклятые: Илон Маск раскритиковал статью о том, что он принимает наркотики

Илон Маск опроверг информацию о том, что он принимает наркотики, фото - Новости Zakon.kz от 01.06.2025 01:51 Фото: wikipedia/Илон Маск
Основатель компаний SpaceX и Tesla, американский миллиардер Илон Маск опроверг сообщения о том, что он принимает наркотики, сообщает Zakon.kz.

В социальной сети Х (бывшая Twitter) он раскритиковал статью газеты The New York Times (NYT).

"Я не принимаю наркотики! В New York Times врут как проклятые. Я пробовал кетамин по рецепту несколько лет назад и сказал об этом в соцсети X, так что это даже не новость... С тех пор я его не принимал", – отметил он.

30 мая NYT писала, что Маск якобы часто принимал наркотики в ходе предвыборной кампании президента США Дональда Трампа. Издание также утверждало, что Маск принимал кетамин и другие вещества, кроме того, он путешествовал с коробкой для лекарств, в которой среди прочего был стимулятор. При этом неясно, принимал ли глава DOGE наркотики во время постоянного пребывания в Белом доме в качестве государственного служащего, пишут журналисты.

Ранее сообщалось, что Маск разочаровался в политической деятельности. Позже он завершил работу в администрации Трампа и покинул пост главы DOGE. Решение принято на фоне разногласий в Белом доме по ключевым вопросам бюджетной политики.

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Фото Елена Беляева
Елена Беляева
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