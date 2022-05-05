Институт ядерной физики в Алматы: взгляд изнутри

Три академика — Каныш Сатпаев, Игорь Курчатов и Жабага Такибаев стали инициаторами создания института. На территории ИЯФ находится модернизированный реактор, на котором сейчас ведутся работы.

Фото: Zakon.kz

Журналистам показали учебный центр по ядерной безопасности, различные лаборатории, ускорители и корпус радиационной стерилизации.

Фото: Zakon.kz

Одним из направлений работы ИЯФ является анализ проб объектов окружающей среды и различных материалов. В лаборатории исследуются пробы почвы, для этого она проходит несколько стадий обработки.

Фото: Zakon.kz

Еще здесь подготавливают материал для дальнейшего анализа путем высушивания.

Фото: Zakon.kz

В институте показали ускоритель электронов ЭЛВ-4 и ИЛУ-10. На ускорителе такого типа осуществляется радиационная стерилизация готовых и упакованных медицинских изделий: перевязочных материалов, шприцов, игл, систем переливания крови, зондов, катетеров.

Фото: Zakon.kz

Весь процесс проходит автоматизировано и управляется с помощью пульта.

Фото: Zakon.kz

Радиационную обработку проходят продукты питания для уничтожения патогенных микроорганизмов. Это позволяет продлить срок годности продуктов, предотвращая появление возбудителей разного рода заболеваний, передающихся через пищу. Такой вид обработки считается наиболее безопасным.

Фото: zakon.kz

На базе института производят маски для лица, патчи под глаза, гидрогелиевые и стерильные повязки. Они применяются при ожогах и различных повреждениях, заболеваниях кожных покровов, при трансплантации кожи.

Фото: Zakon.kz

В институте показали, как драгоценные камни могут менять цвет и яркость под воздействием силы радиации. Радиационной обработке подвергается голубой топаз. Можно получить кристаллы от нежно-голубого до насыщенного синего и черного цвета.

Фото: Zakon.kz

В 2017 году при Институте ядерной физики был открыт Учебный центр по ядерной безопасности. Там проходит подготовка кадров в области ядерной физической безопасности и персонала по учету и контролю ядерных материалов.

Фото: Zakon.kz

В учебном классе находятся наглядные пособия и различные муляжи, которые схожи с реальными предметами. Работа проходит в группах.

Фото: Zakon.kz

Для практических занятий в центре имеется полигон с установленным оборудованием, который применяется на действующих объектах. Здесь же находятся полномасштабные тренажеры, различные макеты и стенды.

Фото: Zakon.kz

Учебный полигон оборудован защитными барьерами, датчиками сигналов тревоги, видеонаблюдением и приборами оповещения и освещения.

Фото: Zakon.kz