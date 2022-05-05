Жажда «легких» денег – кто чаще всего становится жертвой мошенников

Как отметили в пресс-службе, согласно статистическим данным, за последние пять лет число зарегистрированных интернет-мошенничеств в стране выросло более чем в десять раз (с 2 тыс. в 2017 г. до 21 тыс. в 2021 г.).

Как правило, жертвами обмана граждане чаще становятся в сфере онлайн-торговли на популярных сайтах и в социальных сетях. Также преступники похищают деньги через онлайн-займы, банковские карты, под предлогом вложения инвестиций, ставок, игр и лотерей. Пресс-служба Генеральной прокуратуры

В ведомстве отмечают, что с каждым разом методы аферистов становятся более изощренными, но в большинстве случаев рост хищений путем обмана обусловлен виктимностью самих граждан, их слабой осведомленностью о новых способах мошенничества и желанием «легких» денег.

Кроме того, по данным Генпрокуратуры, в регионах страны задержаны преступные группы.

К примеру, в Шымкенте группа злоумышленников из пяти человек, представляясь сотрудниками банков, оформляли на граждан кредиты и с использованием программ удаленного доступа похищали кредитные средства. В отношении преступников избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Пресс-служба Генеральной прокуратуры

В заявлении надзорного органа казахстанцам настоятельно рекомендуется не поддаваться на провокации преступников.

Не соглашайтесь на онлайн-предоплаты и сомнительные сделки, не сообщайте данные банковской карты, номера счетов и коды безопасности посторонним лицам. Не открывайте сомнительные ссылки на сайты банков, которые могут оказаться фиктивными, не вводите там свои персональные данные и не переводите кому-либо деньги. В случае незаконного списания денежных средств с банковской карты следует незамедлительно обратиться в отделение своего банка для блокировки карты и в органы полиции. Пресс-служба Генеральной прокуратуры