Ветераны ВОВ получили выплаты ко Дню Победы

В Казахстане проживает 381 ветеран ВОВ и 97 758 других граждан, которые внесли вклад в победу в Великой Отечественной войне. Ежегодные выплаты единовременной материальной помощи стали традиционными.

В преддверии Дня Победы в текущем году акиматами на местах предусмотрено оказание единовременной помощи на сумму 5,4 млрд тенге. Единовременная материальная помощь для участников и инвалидов ВОВ во всех регионах будет оказана в размере не менее 1 млн тенге и в Актюбинской области – 2 млн тенге. Бывшим несовершеннолетним узникам концлагерей – не менее 100 тыс. тенге. Жителям блокадного Ленинграда и вдовам воинов, погибших в период ВОВ, – не менее 60 тыс. тенге. Женам умерших инвалидов ВОВ и труженикам тыла в годы ВОВ – не менее 30 тыс. тенге. Вице-министр труда и социальной защиты населения Руслан Сакеев

Вице-министр также добавил, что на сегодняшний день ветеранам ВОВ выплаты произведены во всех регионах. По остальным категориям участников выплаты будут завершены до 9 мая. В честь празднования Дня Победы ветеранам вручат памятные подарки.