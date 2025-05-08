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Финансы

Названа сумма, которую выплатили ветеранам ВОВ в Казахстане ко Дню Победы

Пенсия, пенсионеры, пенсионер, пенсионный возраст, пенсионные накопления, пенсионные отчисления, пенсионный фонд, ЕНПФ, пенсионная система, накопительная пенсионная система, накопления, пенсионные выплаты, фото - Новости Zakon.kz от 08.05.2025 15:55 Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин
Вице-министр труда и социальной защиты населения Казахстана Олжас Анафин 8 мая 2025 года на пресс-конференции в СЦК рассказал о мерах социальной поддержки ветеранов Великой Отечественной войны, сообщает Zakon.kz.

По его словам, в этом году в честь празднования 80-летия Победы 109 ветеранам выплачена единовременная материальная помощь на общую сумму 545 млн тенге. Другим категориям граждан, внесших вклад в Победу в ВОВ, также оказана социальная помощь в размере от 50 до 200 тыс. тенге.

Вице-министр сообщил, что по состоянию на 8 мая в Казахстане проживает 105 ветеранов Великой Отечественной войны, а также 40 707 граждан, внесших вклад в Победу в ВОВ. В их числе:

  • жители блокадного Ленинграда – 64 человека;
  • бывшие несовершеннолетние узники концлагерей – 129 человек;
  • супруги умершего лица с инвалидностью вследствие ранения, контузии, увечья или заболевания, полученных в период ВОВ – 1638 человек;
  • вдовы воинов, погибших (умерших, пропавших без вести) в ВОВ – 2 человека;
  • труженики тыла – 38 874 человека.
"Позвольте от лица министерства труда и социальной защиты населения сердечно поздравить всех ветеранов с 80-летием Великой Победы! Долг каждого человека – знать и чтить прошлое своей страны и не забывать о тех подвигах, которые совершили наши ветераны, кто воевал на фронте и трудился в тылу, приближая Победу ради светлого будущего всех поколений. На протяжении 80 лет забота о ветеранах, повышение качества их жизни является одним из главных приоритетов социальной политики государства. Меры социальной защиты пожилых людей реализуются как на центральном, так и на местном уровнях", – сказал Олжас Анафин.

Ежегодно увеличиваются размеры пенсионных и иных социальных выплат. 19 категориям граждан (участники войны, труженики тыла, реабилитированные граждане и другие), независимо от иных социальных выплат, осуществляется выплата специального государственного пособия.

По состоянию на 1 мая 2025 года средний совокупный размер получаемых соцвыплат составляет:

  • для ветеранов ВОВ – 271 802 тенге;
  • для тружеников тыла в годы ВОВ – 179 800 тенге.

Все ветераны имеют права и гарантии, действующие для военнослужащих. Пользуются льготами по налогообложению, им оказывается квалифицированная медицинская помощь в специализированных госпиталях в Астане и Алматы, предоставляется санаторно-курортное лечение.

Также местными исполнительными органами за счет бюджетных и привлеченных (спонсорских) средств ветеранам оказываются дополнительные меры социальной поддержки в виде социальной помощи к праздничным (памятным) датам, для проведения ремонта жилья, обеспечения топливом, льготы по оплате коммунальных услуг и проезду в общественном транспорте и так далее.

Кроме того, традиционными стали ежегодные выплаты единовременной материальной помощи, размер которой устанавливается в каждом регионе индивидуально в зависимости от возможностей бюджета по решению местных представительных органов (маслихатов).

"В честь празднования 80-летия Победы местными исполнительными органами по всей стране оказана единовременная социальная помощь ветеранам ВОВ в едином размере – 5 млн тенге", – сообщил Олжас Анафин.

Другим категориям граждан, внесшим вклад в Победу в ВОВ, к 9 мая оказана единовременная материальная помощь в следующих размерах:

  • жителям блокадного Ленинграда – от 60 до 200 тыс. тенге (64 человека);
  • бывшим несовершеннолетним узникам концлагерей – от 98 до 200 тыс. тенге (129 человек);
  • супругам умерших ветеранов ВОВ, имевших инвалидность – от 50 до 150 тыс. тенге (1638 человек);
  • вдовам погибших во время ВОВ – 50 тыс. тенге (2 человека);
  • труженикам тыла – от 50 до 200 тыс. тенге (38 874 человека).

Кроме того, за счет средств местных бюджетов в течение текущего года будут предоставлены и другие виды социальной помощи, в том числе:

  • на возмещение оплаты коммунальных услуг (193 749 человек на 2,6 млрд тенге);
  • помощь на ремонт жилья (61 человек на 21,5 млн тенге);
  • для приобретения топлива (342 человека на 14,5 млн тенге);
  • льготы по проезду в общественном транспорте (209 837 человек на 4,1 млрд тенге);
  • по лекарственному обеспечению (2856 человек на 48,5 млн тенге);
  • на зубопротезирование (3456 человек на 441,9 млн тенге);
  • продуктовые наборы (9551 человек на 103,9 млн тенге).

"Ветеранам ВОВ и другим категориям, внесшим вклад в Победу в ВОВ, в честь празднования 80-летия Победы вручены юбилейные медали", – заключили в пресс-службе МТСЗН РК.

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, фото - Новости Zakon.kz от 08.05.2025 15:55
Какие выплаты положены ветеранам ВОВ в Казахстане

16 апреля 2025 года в Минтруда рассказали, сколько в Казахстане живет ветеранов.

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Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
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