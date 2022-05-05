Пенсионерку жестоко избили в Алматы: сына арестовали на два месяца

По делу об избиении сыном своей матери установлены следующие обстоятельства. Конфликт произошел на почве нецензурной брани свекрови в адрес снохи. Заступившись за супругу, мужчина нанес собственной матери множественные телесные повреждения в виде сотрясения головного мозга, ушибов, ран лица и перелома руки. Прокуратура Алатауского района Алматы

По указанию прокуратуры Алатауского района 49-летний подозреваемый задержан – он признан подозреваемым по уголовному делу.

Его деяния квалифицированы как умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью с особой жестокостью, совершенное в отношении лица, находящегося в беспомощном состоянии, из хулиганских побуждений. Прокуратурой поддержано ходатайство следователя об аресте подозреваемого, с санкции суда он взят под стражу на два месяца. Прокуратура Алатауского района Алматы

3 мая в Казнете распространили видео нападения на пожилую женщину в частном секторе Алматы.

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Позднее стало известно, что подозреваемого в жестоком избиении пенсионерки в Алматы установили и доставили в полицию – им оказался сын пострадавшей 1972 г.р.