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16-летнего парня подозревают в убийстве матери в ЗКО

авто Фото: Zakon.kz
18 октября в области произошла трагедия. По предварительной информации, 16-летнего подростка подозревают в убийстве собственной матери, сообщает Zakon.kz.

В Управлении здравоохранения рассказали порталу "Мой город", что женщина скончалась и врачи лишь констатировали ее смерть.

По данным Департамента полиции ЗКО, подозреваемого в убийстве задержали и водворили в изолятор временного содержания.

Начато досудебное расследование.

В сельском акимате заявили, что семья была вполне благополучной и на учете не состояла.

Ранее сообщалось, что в Астане полицейские предотвратили заказное убийство. Им удалось задержать заказчика и киллера.

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Елена Беляева
Западно-Казахстанская область
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