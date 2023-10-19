16-летнего парня подозревают в убийстве матери в ЗКО
Фото: Zakon.kz
18 октября в области произошла трагедия. По предварительной информации, 16-летнего подростка подозревают в убийстве собственной матери, сообщает Zakon.kz.
В Управлении здравоохранения рассказали порталу "Мой город", что женщина скончалась и врачи лишь констатировали ее смерть.
По данным Департамента полиции ЗКО, подозреваемого в убийстве задержали и водворили в изолятор временного содержания.
Начато досудебное расследование.
В сельском акимате заявили, что семья была вполне благополучной и на учете не состояла.
Ранее сообщалось, что в Астане полицейские предотвратили заказное убийство. Им удалось задержать заказчика и киллера.
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