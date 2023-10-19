16-летнего парня подозревают в убийстве матери в ЗКО

18 октября в области произошла трагедия. По предварительной информации, 16-летнего подростка подозревают в убийстве собственной матери, сообщает Zakon.kz.

В Управлении здравоохранения рассказали порталу "Мой город", что женщина скончалась и врачи лишь констатировали ее смерть.



По данным Департамента полиции ЗКО, подозреваемого в убийстве задержали и водворили в изолятор временного содержания.

Начато досудебное расследование.

В сельском акимате заявили, что семья была вполне благополучной и на учете не состояла.

Ранее сообщалось, что в Астане полицейские предотвратили заказное убийство. Им удалось задержать заказчика и киллера.