Поправки в закон о референдуме подписал Токаев

Главой государства подписан Конституционный закон Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнения в Конституционный закон Республики Казахстан «О республиканском референдуме», – говорится в сообщении Акорды.

Ранее Токаев заявил на ХХХІ сессии Ассамблеи народа Казахстана о том, что референдум позволит каждому гражданину принять непосредственное участие в решении судьбы страны.

4 мая Мажилис взял в работу законопроект о внесении поправок в Конституционный закон РК «О республиканском референдуме».