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Законодательство РК
19:38 05.05.2022

Поправки в закон о референдуме подписал Токаев

Закон, Токаев, поправки, референдум Фото: Zakon.kz
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал закон «О республиканском референдуме», передает Zakon.kz.
Главой государства подписан Конституционный закон Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнения в Конституционный закон Республики Казахстан «О республиканском референдуме», – говорится в сообщении Акорды.

Ранее Токаев заявил на ХХХІ сессии Ассамблеи народа Казахстана о том, что референдум позволит каждому гражданину принять непосредственное участие в решении судьбы страны.

4 мая Мажилис взял в работу законопроект о внесении поправок в Конституционный закон РК «О республиканском референдуме».

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