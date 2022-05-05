19:38 05.05.2022
Поправки в закон о референдуме подписал Токаев
Фото: Zakon.kz
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал закон «О республиканском референдуме», передает Zakon.kz.
Главой государства подписан Конституционный закон Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнения в Конституционный закон Республики Казахстан «О республиканском референдуме», – говорится в сообщении Акорды.
Ранее Токаев заявил на ХХХІ сессии Ассамблеи народа Казахстана о том, что референдум позволит каждому гражданину принять непосредственное участие в решении судьбы страны.
4 мая Мажилис взял в работу законопроект о внесении поправок в Конституционный закон РК «О республиканском референдуме».
Парламент Казахстана принял поправки в закон о референдуме
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