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Законодательство РК
15:10 05.05.2022

Парламент Казахстана принял поправки в закон о референдуме

Парламент, закон, Конституция Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин
Депутаты Мажилиса согласились с дополнениями Сената в проект Конституционного закона «О республиканском референдуме», передает корреспондент Zakon.kz.
Комитет по законодательству и судебно-правовой реформе рассмотрел дополнение, внесенное Сенатом в проект Конституционного закона «О республиканском референдуме». Внесенное дополнение направлено на уточнение норм законопроекта, не меняет его концепцию и не ухудшает содержание законопроекта, одобренного Мажилисом.Председатель Комитета по законодательству и судебно-правовой реформе Мажилиса Арман Кожахметов

Спикер добавил, что дополнение, внесенное Сенатом, касается пп. 2 ст. 3 Конституционного закона РК «О республиканском референдуме», который излагается в новой редакции.

Комитет по законодательству и судебно-правовой реформе предлагает согласиться с дополнением, внесенным Сенатом в проект Конституционного закона «О республиканском референдуме».Арман Кожахметов

Напомним, 29 апреля президент Касым-Жомарт Токаев, выступая на ХХХІ сессии Ассамблеи народа Казахстана, предложил провести республиканский референдум по внесению поправок в Конституцию.

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4 мая Мажилис взял в работу законопроект о внесении поправок в Конституционный закон РК «О республиканском референдуме». В тот же день он был рассмотрен мажилисменами (98 из 98 депутатов проголосовали за) и направлен в Сенат.

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Утром 5 мая депутаты Сената внесли свои предложения в законопроект. В частности, сославшись на решение Конституционного совета, сенаторы внесли поправку, что предметом республиканского референдума может быть обсуждение исключения статуса Первого Президента. По итогам обсуждения они вернули проект закона в Мажилис.

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В Мажилисе, рассмотрев предложения сенаторов, решили с ними согласиться. Таким образом, документ считается принятым и направляется на подпись главе государства.

Айша Тулеубекова
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