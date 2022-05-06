Французский модный Дом представил новую круизную коллекцию

Кроме того, пишет gazeta.ru, модели продемонстрировали твидовые комбинезоны, напоминающие экипировку пилотов.

Отмечается, что при создании новой коллекции Виржини Виар, креативный директор французского модного Дома Chanel, вдохновлялась «Гран-при Монако» — гонкой «Формулы-1», которая пройдет 29 мая на городской трассе Монте-Карло в Монако. Помимо твидовых комбинезонов, напоминающих экипировку пилотов.

К слову, дефилировали девушки по импровизированному подиуму из песка, а знаменитые гости, включая звезду «Сумерек» Кристен Стюарт с невестой Дилан Майер, актрис Тильду Суинтон и Ванессу Паради, наблюдали за модным шоу с шезлонгов.