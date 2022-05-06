01:36 06.05.2022
Французский модный Дом представил новую круизную коллекцию
Фото: pixabay
В Монте-Карло в Монако состоялся показ коллекции Chanel Resort 2023, в которую вошли сумки в форме мотоциклетного шлема, теннисной ракетки и мяча в черно-белую клетку, передает Zakon.kz.
Кроме того, пишет gazeta.ru, модели продемонстрировали твидовые комбинезоны, напоминающие экипировку пилотов.
Отмечается, что при создании новой коллекции Виржини Виар, креативный директор французского модного Дома Chanel, вдохновлялась «Гран-при Монако» — гонкой «Формулы-1», которая пройдет 29 мая на городской трассе Монте-Карло в Монако. Помимо твидовых комбинезонов, напоминающих экипировку пилотов.
К слову, дефилировали девушки по импровизированному подиуму из песка, а знаменитые гости, включая звезду «Сумерек» Кристен Стюарт с невестой Дилан Майер, актрис Тильду Суинтон и Ванессу Паради, наблюдали за модным шоу с шезлонгов.