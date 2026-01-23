Дочь Михаила Барышникова снялась в комедии о мире моды

Дочь балетной звезды Михаила Барышникова Анна Барышникова пробует себя в фэшн-бизнесе в комедии "Идиотка", сообщает Zakon.kz.

Фильм расскажет о девушке по имени Маргарита из семьи русских иммигрантов, которая пытается пробиться в фэшн-бизнес. Она решает поучаствовать в реалити-шоу для молодых дизайнеров.

Ее путь в мире моды, как показывает трейлер, будет тернист. Отдельной сложностью для героини будут ее близкие, задолжавшие плату по квартире на пять месяцев.

"Если я выиграю, моя семья не будет бездомной", – говорит главная героиня.

Со слов режиссера фильма Настасьи Поповой, ей было забавно наблюдать за эволюцией реалити-шоу о моде, а также размышлять о том, как реалити-ТВ способствует тому, что от современных артистов ожидают, что они будут выкладывать свои мысли на блюдечке.

"Это идеально подходит для комедии, а также очень точно отражает наш мир", – заявила режиссер в Instagram-аккаунте этого фильма.

Она попросила общего знакомого передать ранний вариант сценария Анне Барышниковой. Когда актрисе понравилась задумка, она присоединилась и помогла проекту получить финансирование. А Камила Мендес стала продюсером фильма и сыграла роль одного из жюри телешоу. Также для съемок фильма была привлечена Джулия Фокс.

Фильм выйдет в кинопрокат 5 февраля.

