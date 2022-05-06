Пресс-секретарем Белого дома впервые станет чернокожая представительница ЛГБТ

Новым пресс-секретарем Белого дома назначена Карин Жан-Пьер, сообщает Deutshe Welle.

До назначения на пост пресс-секретаря Белого дома Жан-Пьер работала первым заместителем у занимавшей эту должность Дженнифер Псаки.

Псаки покинет Белый дом 13 мая и начнет вести шоу на канале MSNBC.

Джен Псаки установила стандарты приличия, уважения и благопристойности для брифингов Белого дома. Я хочу поблагодарить Джен за то, что она подняла планку, прямо и честно общалась с американцами и при этом сохраняла чувство юмора. Я благодарю Джен за ее службу стране и желаю ей всего наилучшего в ее движении вперед. Джо Байден

Жан-Пьер - уроженка французского острова Мартиника, выросла в Нью-Йорке, где окончила Колумбийский университет.

До прихода в Белый дом она работала директором по связям с общественностью в правозащитной организации и политическим аналитиком NBC и MSNBC. Она также занимала руководящие должности во время предвыборных кампаний Байдена и в администрации вице-президента Байдена во время президенства Барака Обамы.