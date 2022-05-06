В Караганде особенные дети получили возможность бесплатно заняться плаванием

Фото: пресс-служба Карагандинской области

Проект действует уже месяц. Десять тренеров параллельно с учебой в онлайн-формате начали работать. Кроме того, у них 10 помощников. По госзаказу мы набрали 80 детей в Караганде, Темиртау и Сарани. Проект направлен на то, чтобы дети с аутизмом могли адаптироваться в обществе. За это небольшое время мы уже видим результаты. Гаухар Акижанова, руководитель спортивно-оздоровительного проекта для детей с аутизмом и ментальными нарушениями

Занятия проходят два раза в неделю по полтора часа. Сначала гимнастика и адаптированная зарядка на суше, потом плавание.

Фото: пресс-служба акимата Карагандинской области

По словам руководителя проекта, после адаптации планируется добавить еще одно занятие в неделю.

За этот месяц мы сдружились. К каждому ребенку нужно найти подход. Радуемся, когда видим результаты, что у воспитанников все получается, – поделилась тренер Елена Райнгардт.

Родители очень довольны.

Моему сыну 11 лет. Очень обрадовались, когда узнали про секцию плавания. Занятия бесплатные. Наши дети любят воду, она их успокаивает. Мы благодарны организаторам, тренерам, – говорит Карлыгаш Жумадилова, мама особенного ребенка.

Фото: пресс-служба акимата Карагандинской области

Это не единственное, что делается в регионе для доступности спортивных объектов людям с инвалидностью. По госзаказу больше 100 особенных детей занимаются в секциях таэквондо и шахмат. В школе по инвалидному спорту увеличен штат тренеров.

Действующие спортивные объекты адаптируются для людей с ограниченными возможностями. Строятся новые спортивные площадки с учетом инклюзии.