Каким профессиям обучают на бесплатных курсах безработных в Карагандинской области
Фото: управление координации занятости и соцпрограмм Карагандинской области
В Карагандинской области стартовала программа по краткосрочному профессиональному обучению безработных. В этом году на бесплатных курсах планируют обучить около 500 человек, сообщает Zakon.kz со ссылкой на Управление координации занятости и социальных программ Карагандинской области.
"В Карагандинской области стартовала программа по краткосрочному профессиональному обучению безработных. Обучение началось с 22 апреля в организациях образования и учебных центрах. На краткосрочные курсы набрано 250 человек. В этот раз обучение проводится по специальностям: повар, парикмахер, швея, слесарь-ремонтник, швея-закройщик, бухгалтер-кассир, сборщик, электрогазосварщик, оператор 1С, программист, мастер маникюра и др. Все они сформированы из заказа самих работодателей", – сообщили в Управлении координации занятости и соцпрограмм.
По информации ведомства, чаще всего безработные выбирают специальности мастера маникюра и парикмахера. Также востребованы поварское дело, веб-программирование и веб-дизайн.
"На данный момент я безработная. Обратилась в карьерный центр, захотела учиться веб-программированию. Меня направили на краткосрочные профессиональные курсы. На данный момент проходим основы", – говорит карагандинка Карлыгаш Мухамеджанова.
В учебном центре помогут освоить веб-технологии, дадут знания, необходимые для создания сайтов.
Фото: управление координации занятости и соцпрограмм Карагандинской области
В планах на этот год в Карагандинской области обучить на краткосрочных курсах 481 человека. В карьерных центрах городов и районов продолжается прием заявок.
Стоит отметить, что программа закрывает запросы не только соискателей, но и работодателей. Такое решение дает возможность безработным быстро освоить новую профессию, а предприятиям – найти подходящие кадры. Продолжительность курсов составляет от 3 до 6 месяцев, исходя из особенностей квалификации.
Обучение бесплатное, а студент получает ежемесячную стипендию в размере 32 681 тенге. Кроме того, полагается компенсация проезда – 4 МРП (14 768 тенге), а также проживания – 10 МРП (36 920 тенге). За счет государства обучающийся на краткосрочных профессиональных курсах проходит и медосмотр – 2 МРП (7384 тенге). После окончания краткосрочных курсов участник госпрограммы будет трудоустроен на постоянное рабочее место.
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