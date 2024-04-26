Каким профессиям обучают на бесплатных курсах безработных в Карагандинской области

"В Карагандинской области стартовала программа по краткосрочному профессиональному обучению безработных. Обучение началось с 22 апреля в организациях образования и учебных центрах. На краткосрочные курсы набрано 250 человек. В этот раз обучение проводится по специальностям: повар, парикмахер, швея, слесарь-ремонтник, швея-закройщик, бухгалтер-кассир, сборщик, электрогазосварщик, оператор 1С, программист, мастер маникюра и др. Все они сформированы из заказа самих работодателей", – сообщили в Управлении координации занятости и соцпрограмм.





По информации ведомства, чаще всего безработные выбирают специальности мастера маникюра и парикмахера. Также востребованы поварское дело, веб-программирование и веб-дизайн.