За нарушение правил агитации референдума грозит штраф – Генпрокуратура

Гражданам и общественным объединениям гарантируется право выражать свое мнение по вопросу, вынесенному на референдум, на собраниях, митингах, сходах граждан, в том числе в СМИ. При этом согласно пункту 2 статьи 7 закона «О референдуме» все агитационные материалы должны содержать сведения об организации, выпустившей данный материал, месте печатания и тираже, лицах, ответственных за их выпуск, то есть маркироваться. Распространение анонимных агитационных материалов запрещается. Под анонимными агитационными материалами понимаются все материалы, которые не содержат информацию об авторе, либо организациях, выпустивших данные материалы. Вице-министр информации и общественного развития Нургуль Мауберлинова

По ее словам, все размещаемые в СМИ материалы должны соответствовать требованиям закона.

В период подготовки референдума мониторинг СМИ и соцсетей будет осуществляться в соответствии с действующим алгоритмом в части выявления противоправного контента. Материалы с признаками нарушения будут направляться в Генпрокуратуру для дальнейшего принятия мер. Нургуль Мауберлинова

Заместитель Генеральной прокуратуры Болат Дембаев в свою очередь сообщил, что в отличие от выборов, где агитация начинается после регистрации кандидатов в президенты или депутаты, при проведении референдума агитация может проводиться сразу после назначения даты проведения.

За распространение анонимных агитационных материалов предусмотрена административная ответственность по статье 113 КоАП, где предусмотрен штраф в размере 25 МРП. Кроме того, не допускается агитация насильственного изменения конституционного строя, нарушения целостности республики, подрыва безопасности государства, социального, расового, национального, религиозного, сословного и родословного превосходства, а также культа жестокости и насилия. Подобные деяния влекут уголовную ответственность по статьям УК РК за разжигание социальной и национальной розни, а также пропаганды и публичные призывы к насильственному захвату власти или насильственному удержанию власти. Заместитель Генеральной прокуратуры Болат Дембаев

Отметим, что в законе «О референдуме» установлен запрет на агитацию в предшествующий референдуму день и в день референдума.