Общество

Сколько нарушений допустили казахстанцы при агитации к референдуму

Референдум, выборы, избирательный бюллетень, бюллетень, бюллетени, избирательная урна, фото - Новости Zakon.kz от 13.03.2026 11:42
Первый вице-министр культуры и информации Канат Искаков 13 марта 2026 года на заседании ЦИК рассказал о выявленных нарушениях при агитации к референдуму, передает корреспондент Zakon.kz.

По его словам, в ходе проведения мониторинга выявлено 26 фактов нарушения законодательства.

"В том числе 24 допущены пользователями онлайн-платформ, и два – пользователями интернет-платформ. Все выявленные нарушения были связаны с проведением социального опроса общественного мнения", – сказал Искаков.

Он обратился к представителям СМИ.

"У нас на сегодняшний день есть нарушения по соблюдению данного требования – проведения опроса. Данная информация была направлена в Генеральную прокуратуру. Вместе с тем при проведении агитации на онлайн-платформах выявлено 54 факта нарушений законодательства. Сведения были направлены в МВД", – добавил вице-министр.

При этом он отметил, что традиционными СМИ нарушения допущены не были.

Ранее в ЦИК напомнили о правилах в день тишины.

Азамат Сыздыкбаев
