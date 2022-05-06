Сколько получат ветераны ВОВ в странах СНГ

Казахстан

Единовременная материальная помощь для участников и инвалидов ВОВ во всех регионах будет оказана в размере не менее 1 миллиона тенге (2229 долларов), в Актюбинской области – 2 миллиона тенге (4459 долларов). Бывшим несовершеннолетним узникам концлагерей – не менее 100 тысяч тенге (около 233 долларов).

Новость по теме Ветераны ВОВ получили выплаты ко Дню Победы

Жителям блокадного Ленинграда и вдовам воинов, погибших в период ВОВ, – не менее 60 тысяч тенге (около 140 долларов). Женам умерших инвалидов ВОВ и труженикам тыла в годы ВОВ – не менее 30 тысяч тенге (около 70 долларов).

Россия

20 320 ветеранов Великой Отечественной войны получили ко Дню Победы по 10 тысяч рублей (65 160 тенге, или 138 долларов).

В ряде регионов предусмотрена дополнительная надбавка.

В Москве и Московской области ветеранам вручат по 25 тысяч рублей (162 900 тенге, или 379 долларов). Труженики тыла, вдовы участников войны, бывшие узники концлагерей, лица, имеющие при себе награды «Жителю блокадного Ленинграда», «Житель осажденного Севастополя», получат по 15 тысяч рублей. (97730 тенге, или 227 долларов). Людям, родившимся до 31 декабря 1931 года, выплатят по 10 тысяч рублей (65 156 тенге, или 151 доллар).

Беларусь

В этом году материальную помощь получат 12 тысяч человек по 1800 белорусских рублей (229 606 тенге, или 543 доллара).

Молдова

Ветераны получат из резервного фонда денежную помощь в размере 10 000 леев. (227 555 тенге, или 530 долларов).

Участники войны, блокадники, узники концлагерей, гетто, труженики тыла и другие получат по 5000 леев (113 778 тенге, или 265 долларов).

Узбекистан

Ветераны войны, узники концлагерей и блокадники Ленинграда получат по 15 миллионов сумов (575 400 тенге, или 1339 долларов).

По данным на 24 апреля, в Узбекистане проживают 236 участников ВОВ.

Кыргызстан

Размер праздничных выплат составит 100 тысяч сомов (522 832 тенге, или 1209 долларов). Их получат инвалиды и ветераны Великой Отечественной войны, бывшие несовершеннолетние узники концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания, а также блокадники Ленинграда.

Также ветераны получат ежегодное дополнительное единовременное денежное пособие в размере 20 тысяч сомов (104 566 тенге, или 242 доллара), а также единовременное денежное пособие в размере шестикратного расчетного показателя и четырехкратного расчетного показателя.

По состоянию на 1 февраля 2022 года общая численность ветеранов ВОВ в Кыргызстане составляет 107 человек.

Таджикистан

Здесь размер выплат зависит от региона. В Душанбе ветераны Великой Отечественной получат по 3000 сомони (102 526 тенге, или 240 долларов), труженики тыла – по 800 сомони (27 340 тенге, или 64 доллара).

В Согдийской области участники и инвалиды Великой Отечественной, лица, работавшие в тылу, а также супруги военнослужащих, оставшиеся без попечителя, получат по 6000 сомони (205 053 тенге, или 480 долларов).

По данным на 20 апреля, в Таджикистане проживает 59 участников ВОВ.

Азербайджан

В этом году ветеранам выплатят по 1500 манат (378 752 тенге, или 882 доллара).