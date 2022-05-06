16:56 06.05.2022
В каком случае не засчитают голоса казахстанцев на референдуме
Фото: Zakon.kz
Заместитель председателя ЦИК РК Константин Петров на брифинге рассказал, какой бюллетень при голосовании на референдуме по внесению поправок в Конституцию будет признан недействительным, передает корреспондент Zakon.kz.
Формат референдума задан указом президента – вынесен вопрос, который сформулирован уже в указе. Вариантов ответа будет два («Да, принимаю» и «Нет, не принимаю». – Прим. ред.).Заместитель председателя ЦИК РК Константин Петров
По его словам, если выбираются оба варианта ответа, такой бюллетень засчитывается как проголосовавший, но не участвует при установке действия бюллетеней, которые были поданы «за» или «против».
Как пояснил зампредседателя ЦИК, если в бюллетене не будет никакой отметки или если он не будет понятен по волеизъявлению участника, то бюллетень будет признан недействительным.