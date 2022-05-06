Мужчины Казахстана: в каком регионе их больше всего

Больше всего мужчин проживает в Туркестанской области – 1,05 млн. В СКО зарегистрировано их наименьшее количество – 257 тысяч.

По статистике 57% мужчин являются горожанами, 43% – сельчанами. Средний возраст казахстанских мужчин составляет 30 лет. Продолжительность жизни – 66 лет.

В основном казахстанские мужчины женятся в возрасте 28 лет.