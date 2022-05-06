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Законодательство РК
17:11 06.05.2022

Мужчины Казахстана: в каком регионе их больше всего

Статистика, регионы Фото: unsplash
В Казахстане проживают 9,2 миллиона мужчин. Официальные данные за 2021 год предоставило Бюро национальной статистики АСПР РК, передает Zakon.kz.

Больше всего мужчин проживает в Туркестанской области – 1,05 млн. В СКО зарегистрировано их наименьшее количество – 257 тысяч.

По статистике 57% мужчин являются горожанами, 43% – сельчанами. Средний возраст казахстанских мужчин составляет 30 лет. Продолжительность жизни – 66 лет.

В основном казахстанские мужчины женятся в возрасте 28 лет.

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