17:11 06.05.2022
Мужчины Казахстана: в каком регионе их больше всего
Фото: unsplash
В Казахстане проживают 9,2 миллиона мужчин. Официальные данные за 2021 год предоставило Бюро национальной статистики АСПР РК, передает Zakon.kz.
Больше всего мужчин проживает в Туркестанской области – 1,05 млн. В СКО зарегистрировано их наименьшее количество – 257 тысяч.
По статистике 57% мужчин являются горожанами, 43% – сельчанами. Средний возраст казахстанских мужчин составляет 30 лет. Продолжительность жизни – 66 лет.
В основном казахстанские мужчины женятся в возрасте 28 лет.
В Казахстане мужчины лучше управляют финансами – опрос АРРФР
Новость по теме