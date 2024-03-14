В каких регионах Казахстана едят больше мяса

Бюро национальной статистики опубликовало данные по потреблению продуктов питания на душу населения в ІV квартале 2023 года, сообщает Zakon.kz.

По данным Бюро, наибольшие доли расходов на покупку продуктов питания, как и в прошлые периоды, приходятся на мясо и мясопродукты – 17.4%, хлебопродукты и крупяные изделия – 8%, молочные продукты – 5,4%.

При этом в ведомстве отметили, что больше всего хлебопродукты и крупяные изделия потребляют в Туркестанской области – 44,1кг (на душу населения в квартал), мясо и мясопродукты в Жамбылской области – 25,8 кг, рыбные продукты чаще можно найти на столах жителей ВКО, ЗКО и СКО – по 5,2 кг на человека в квартал. Овощи больше потребляют в Туркестанской области – 23,8 кг, фрукты – в городе Алматы – 22,1 кг, а вот сладкое больше всех потребляют в области Ұлытау – 14,4 кг.

Кроме того в Бюро сообщили, что каждый год в ІV квартале увеличивается потребление мяса и рыбы, а в ІІІ квартале – овощей и фруктов.

В декабре прошлого года мы уже публиковали информацию о том, на какие продукты казахстанцы тратят больше всего денег.