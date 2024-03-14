Лента новостей
0
Қаз
#Сильное землетрясение в Алматы #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Остерегайтесь мошенников
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

В каких регионах Казахстана едят больше мяса

В каких регионах Казахстана едят больше мяса, фото - Новости Zakon.kz от 14.03.2024 08:10 Фото: pixabay
Бюро национальной статистики опубликовало данные по потреблению продуктов питания на душу населения в ІV квартале 2023 года, сообщает Zakon.kz.

По данным Бюро, наибольшие доли расходов на покупку продуктов питания, как и в прошлые периоды, приходятся на мясо и мясопродукты – 17.4%, хлебопродукты и крупяные изделия – 8%, молочные продукты – 5,4%.

При этом в ведомстве отметили, что больше всего хлебопродукты и крупяные изделия потребляют в Туркестанской области – 44,1кг (на душу населения в квартал), мясо и мясопродукты в Жамбылской области – 25,8 кг, рыбные продукты чаще можно найти на столах жителей ВКО, ЗКО и СКО – по 5,2 кг на человека в квартал. Овощи больше потребляют в Туркестанской области – 23,8 кг, фрукты – в городе Алматы – 22,1 кг, а вот сладкое больше всех потребляют в области Ұлытау – 14,4 кг. 

Кроме того в Бюро сообщили, что каждый год в ІV квартале увеличивается потребление мяса и рыбы, а в ІІІ квартале – овощей и фруктов.

В декабре прошлого года мы уже публиковали информацию о том, на какие продукты казахстанцы тратят больше всего денег.

Читайте также

В &quot;КазАвтоЖоле&quot; рассказали о ситуации на республиканских трассах 14 марта
В "КазАвтоЖоле" рассказали о ситуации на республиканских трассах 14 марта
Свыше 27 тысяч кубометров снега вывезли из Астаны
Свыше 27 тысяч кубометров снега вывезли из Астаны
В двух городах Казахстана ожидаются неблагоприятные метеоусловия
В двух городах Казахстана ожидаются неблагоприятные метеоусловия
Елена Вебер
Бюро национальной статистики Казахстан
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Сильные землетрясения в Алматы: кыргызский сейсмолог опубликовал прогноз до 2026 года
Сильные землетрясения в Алматы: кыргызский сейсмолог опубликовал прогноз до 2026 года
загорелась машина
Машина вспыхнула в Алматы напротив торгового дома
78-летний Евгений Петросян стал отцом в третий раз
78-летний Евгений Петросян стал отцом в третий раз
В Алматы начали сносить жилой комплекс &quot;Мечту&quot;
В Алматы начали сносить жилой комплекс "Мечта"
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: