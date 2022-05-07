Панфилов, Момышулы, Габдуллин – эксклюзивные фотографии героев ВОВ из Архива президента
Руководитель службы организации использования документов Архива президента РК Болеген Касенов отметил, что альбомы посвящены событиям и героям Великой Отечественной войны, а также послевоенному времени.
Фото: Zakon.kz
Созданы они солдатами и офицерами дивизий в разные военные годы и оформлены военными, которые иллюстрировали их собственноручно, с помощью цветных карандашей и ручек.
Фото: Zakon.kz
Фото: Zakon.kz
На одной из страниц значится имя снайпера Тулеугали Абдыбекова и вклеена уникальная фотография военного, в руках которого винтовка.
Фото: Zakon.kz
6 мая президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев посмертно присвоил Абдыбекову звание «Халық қаһарманы», также герою присвоены знак особого отличия «Золотая Звезда» и орден «Отан».
Фото: Zakon.kz
Фото: Zakon.kz
Фото: Zakon.kz
В архиве хранится альбом о военной истории 8-й гвардейской дивизии. Он был подарен в 1945 году ЦК Компартии Казахстана, делегирован на имя секретаря партии.
Фото: Zakon.kz
Фото: Zakon.kz
На его страницах показан весь путь военных дивизии и представлены героические подвиги гвардейцев.
Фото: Zakon.kz
Эти альбомы играют большую роль для формирования зрительного восприятия нынешней молодежи. Когда студенты, школьники видят эти черно-белые фотографии, они производят на них сильное впечатление.Руководитель службы организации использования документов Болеген Касенов
Фото: Zakon.kz
Мы с особой любовью относимся к каждому из этих альбомов. Потомки находят на фотографиях своих дедушек, бабушек, родителей. В то время, в военных условиях, при частых переездах было сложно сохранить семейные фотографии. Часто поступают запросы с просьбой отыскать в архиве фотографии дедушки или отца, которые, к примеру, были участниками стрелковой 391-й дивизии, и мы, конечно, находим фото того периода тех или иных героев. Руководитель службы организации использования документов Болеген Касенов
Фото: Zakon.kz
Тогда партия поставила цель увековечить в истории имена дивизий, которые формировались на территории Казахстана, чтобы осталась о них память. В то время было еще много участников ВОВ, и, соответственно, каждая стрелковая или гвардейская дивизия стали формировать свои фотоальбомы. Это был некий отчет партии о проделанном военном пути. У кого-то сохранились фотографии тех лет, кто-то сам снимал. Все собиралось, и формировались подобные альбомы.Руководитель службы организации использования документов Болеген Касенов
Фото: Zakon.kz
В альбоме описываются подвиги героев этой дивизии, а иллюстрирован он собственноручными зарисовками военных. Сейчас это можно хранить и ценить как произведение искусства. А если обратить внимание на почерк – он очень интересный, красивый, почти каллиграфический. Ценность этого альбома в том, что он создан с любовью и четко передает атмосферу военного времени. Сюда помещены стихотворения Джамбула, – с восхищением рассказывает Болеген Касенов.
Фото: Zakon.kz
Фото: Zakon.kz
Фото: Zakon.kz
Фото: Zakon.kz
Фото: Zakon.kz