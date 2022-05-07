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Законодательство РК
15:30 07.05.2022

Панфилов, Момышулы, Габдуллин – эксклюзивные фотографии героев ВОВ из Архива президента

герой ВОВ, Архив президента РК Фото: Zakon.kz
Корреспонденту Zakon.kz удалось побывать в Архиве президента РК, увидеть эксклюзивные фотоальбомы военных лет, в которых собраны уникальные снимки героев Великой Отечественной.

Руководитель службы организации использования документов Архива президента РК Болеген Касенов отметил, что альбомы посвящены событиям и героям Великой Отечественной войны, а также послевоенному времени.

руководитель службы организации использования документов Архива президента РК Болеген Касенов

Фото: Zakon.kz

Специалист архива подчеркнул, что фотоальбомы имеют невероятную ценность для истории событий ВОВ, а также обладают художественной уникальностью оформления.

Созданы они солдатами и офицерами дивизий в разные военные годы и оформлены военными, которые иллюстрировали их собственноручно, с помощью цветных карандашей и ручек.

фотографии героев ВОВ

Фото: Zakon.kz

В альбомах, с помощью снимков и зарисовок, запечатлены военные подвиги таких прославленных казахстанских героев, как Иван Панфилов, Бауыржан Момышулы, Малик Габдуллин. В них бережно хранятся уникальные кадры военных лет.

герои ВОВ, альбом Архива президента РК

Фото: Zakon.kz

На одной из страниц значится имя снайпера Тулеугали Абдыбекова и вклеена уникальная фотография военного, в руках которого винтовка.

фотография в альбоме, Архив президента РК

Фото: Zakon.kz

6 мая президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев посмертно присвоил Абдыбекову звание «Халық қаһарманы», также герою присвоены знак особого отличия «Золотая Звезда» и орден «Отан».

Архив президента РК, 8-ая гвардейская девизия

Фото: Zakon.kz

дружба народов, Архив президента РК

Фото: Zakon.kz

Архив президента РК

Фото: Zakon.kz

В архиве хранится альбом о военной истории 8-й гвардейской дивизии. Он был подарен в 1945 году ЦК Компартии Казахстана, делегирован на имя секретаря партии.

Архив президента РК

Фото: Zakon.kz

Архив президента РК

Фото: Zakon.kz

На его страницах показан весь путь военных дивизии и представлены героические подвиги гвардейцев.

снимки военных достижений гвардейцев

Фото: Zakon.kz

Здесь же находится альбом 8-й гвардейской дивизии ордена Красного Знамени. Он был подготовлен в январе 1942 года. Фотографиями показан весь ее путь во время войны. Они были сняты и собраны военными корреспондентами во время боев и освобождения тех или иных регионов.

Эти альбомы играют большую роль для формирования зрительного восприятия нынешней молодежи. Когда студенты, школьники видят эти черно-белые фотографии, они производят на них сильное впечатление.Руководитель службы организации использования документов Болеген Касенов

уникальные фотографии участников ВОВ

Фото: Zakon.kz

Архив президента Республики Казахстан является правопреемником Института истории Партии (партийного архива), который ранее располагался в этих стенах. Архив президента продолжает традиции, заложенные в советское время, отметил Болеген Касенов.

Мы с особой любовью относимся к каждому из этих альбомов. Потомки находят на фотографиях своих дедушек, бабушек, родителей. В то время, в военных условиях, при частых переездах было сложно сохранить семейные фотографии. Часто поступают запросы с просьбой отыскать в архиве фотографии дедушки или отца, которые, к примеру, были участниками стрелковой 391-й дивизии, и мы, конечно, находим фото того периода тех или иных героев. Руководитель службы организации использования документов Болеген Касенов

фотографии участников ВОВ, казахстанские герои

Фото: Zakon.kz

Специалист также рассказал, что фотоальбомы делятся на несколько направлений. Здесь хранятся альбомы дивизий, которые сформировались на территории нынешней Алматы, есть альбомы по направлению приема эвакуации во время ВОВ, есть и с фотографиями 60-70-х годов.

Тогда партия поставила цель увековечить в истории имена дивизий, которые формировались на территории Казахстана, чтобы осталась о них память. В то время было еще много участников ВОВ, и, соответственно, каждая стрелковая или гвардейская дивизия стали формировать свои фотоальбомы. Это был некий отчет партии о проделанном военном пути. У кого-то сохранились фотографии тех лет, кто-то сам снимал. Все собиралось, и формировались подобные альбомы.Руководитель службы организации использования документов Болеген Касенов

гвардейцы 391 дивизии, участники Великой Отечественной войны

Фото: Zakon.kz

Иллюстрации военных 73-й гвардейской дивизии отличны и интересны тем, что командующий состав нарисован исключительно карандашом – это уникальные фотокартины.

В альбоме описываются подвиги героев этой дивизии, а иллюстрирован он собственноручными зарисовками военных. Сейчас это можно хранить и ценить как произведение искусства. А если обратить внимание на почерк – он очень интересный, красивый, почти каллиграфический. Ценность этого альбома в том, что он создан с любовью и четко передает атмосферу военного времени. Сюда помещены стихотворения Джамбула, – с восхищением рассказывает Болеген Касенов.

участники ВОВ, Архив президент РК

Фото: Zakon.kz

Архив президента РК

Фото: Zakon.kz

иллюстрации карандашами, военный фотоальбом

Фото: Zakon.kz

Архив президента РК, фотоальбом гвардейцев

Фото: Zakon.kz

герои Великой Отечественной войны

Фото: Zakon.kz

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