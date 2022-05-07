Панфилов, Момышулы, Габдуллин – эксклюзивные фотографии героев ВОВ из Архива президента

Руководитель службы организации использования документов Архива президента РК Болеген Касенов отметил, что альбомы посвящены событиям и героям Великой Отечественной войны, а также послевоенному времени.

Фото: Zakon.kz

Специалист архива подчеркнул, что фотоальбомы имеют невероятную ценность для истории событий ВОВ, а также обладают художественной уникальностью оформления.

Созданы они солдатами и офицерами дивизий в разные военные годы и оформлены военными, которые иллюстрировали их собственноручно, с помощью цветных карандашей и ручек.

Фото: Zakon.kz

В альбомах, с помощью снимков и зарисовок, запечатлены военные подвиги таких прославленных казахстанских героев, как Иван Панфилов, Бауыржан Момышулы, Малик Габдуллин. В них бережно хранятся уникальные кадры военных лет.

Фото: Zakon.kz

На одной из страниц значится имя снайпера Тулеугали Абдыбекова и вклеена уникальная фотография военного, в руках которого винтовка.

Фото: Zakon.kz

6 мая президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев посмертно присвоил Абдыбекову звание «Халық қаһарманы», также герою присвоены знак особого отличия «Золотая Звезда» и орден «Отан».

Фото: Zakon.kz

Фото: Zakon.kz

Фото: Zakon.kz

В архиве хранится альбом о военной истории 8-й гвардейской дивизии. Он был подарен в 1945 году ЦК Компартии Казахстана, делегирован на имя секретаря партии.

Фото: Zakon.kz

Фото: Zakon.kz

На его страницах показан весь путь военных дивизии и представлены героические подвиги гвардейцев.

Фото: Zakon.kz

Эти альбомы играют большую роль для формирования зрительного восприятия нынешней молодежи. Когда студенты, школьники видят эти черно-белые фотографии, они производят на них сильное впечатление. Руководитель службы организации использования документов Болеген Касенов

Здесь же находится альбом 8-й гвардейской дивизии ордена Красного Знамени. Он был подготовлен в январе 1942 года. Фотографиями показан весь ее путь во время войны. Они были сняты и собраны военными корреспондентами во время боев и освобождения тех или иных регионов.

Фото: Zakon.kz

Мы с особой любовью относимся к каждому из этих альбомов. Потомки находят на фотографиях своих дедушек, бабушек, родителей. В то время, в военных условиях, при частых переездах было сложно сохранить семейные фотографии. Часто поступают запросы с просьбой отыскать в архиве фотографии дедушки или отца, которые, к примеру, были участниками стрелковой 391-й дивизии, и мы, конечно, находим фото того периода тех или иных героев. Руководитель службы организации использования документов Болеген Касенов

Архив президента Республики Казахстан является правопреемником Института истории Партии (партийного архива), который ранее располагался в этих стенах. Архив президента продолжает традиции, заложенные в советское время, отметил Болеген Касенов.

Фото: Zakon.kz

Тогда партия поставила цель увековечить в истории имена дивизий, которые формировались на территории Казахстана, чтобы осталась о них память. В то время было еще много участников ВОВ, и, соответственно, каждая стрелковая или гвардейская дивизия стали формировать свои фотоальбомы. Это был некий отчет партии о проделанном военном пути. У кого-то сохранились фотографии тех лет, кто-то сам снимал. Все собиралось, и формировались подобные альбомы. Руководитель службы организации использования документов Болеген Касенов

Специалист также рассказал, что фотоальбомы делятся на несколько направлений. Здесь хранятся альбомы дивизий, которые сформировались на территории нынешней Алматы, есть альбомы по направлению приема эвакуации во время ВОВ, есть и с фотографиями 60-70-х годов.

Фото: Zakon.kz

В альбоме описываются подвиги героев этой дивизии, а иллюстрирован он собственноручными зарисовками военных. Сейчас это можно хранить и ценить как произведение искусства. А если обратить внимание на почерк – он очень интересный, красивый, почти каллиграфический. Ценность этого альбома в том, что он создан с любовью и четко передает атмосферу военного времени. Сюда помещены стихотворения Джамбула, – с восхищением рассказывает Болеген Касенов.

Иллюстрации военных 73-й гвардейской дивизии отличны и интересны тем, что командующий состав нарисован исключительно карандашом – это уникальные фотокартины.

Фото: Zakon.kz

Фото: Zakon.kz

Фото: Zakon.kz

Фото: Zakon.kz