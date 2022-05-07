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06:55 07.05.2022

Число погибших при взрыве в отеле в Гаване возросло до 18

Взрыв в Гаване Куба Фото: Twitter/ShinjiTheCuban
В больницах находятся 64 пострадавших, в том числе 14 несовершеннолетних. На месте взрыва продолжается поисково-спасательная операция, сообщает Zakon.kz.

Число погибших при взрыве в отеле «Саратога» в центре Гаваны возросло до 18, сообщает ТАСС.

По предварительным данным, известно о 18 погибших, среди которых беременная женщина и ребенок.Правительство Кубы

Ранее поступала информация о девяти жертвах.

В больницах находятся 64 пострадавших, в том числе 14 несовершеннолетних. На месте взрыва продолжается поисково-спасательная операция.

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