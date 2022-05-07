Число погибших при взрыве в отеле в Гаване возросло до 18

Число погибших при взрыве в отеле «Саратога» в центре Гаваны возросло до 18, сообщает ТАСС.

По предварительным данным, известно о 18 погибших, среди которых беременная женщина и ребенок. Правительство Кубы

Ранее поступала информация о девяти жертвах.

В больницах находятся 64 пострадавших, в том числе 14 несовершеннолетних. На месте взрыва продолжается поисково-спасательная операция.

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Власти островного государства в ходе начавшегося расследования исключили версию о теракте. В качестве основной причины рассматривается несчастный случай.