06:55 07.05.2022
Число погибших при взрыве в отеле в Гаване возросло до 18
Фото: Twitter/ShinjiTheCuban
В больницах находятся 64 пострадавших, в том числе 14 несовершеннолетних. На месте взрыва продолжается поисково-спасательная операция, сообщает Zakon.kz.
Число погибших при взрыве в отеле «Саратога» в центре Гаваны возросло до 18, сообщает ТАСС.
По предварительным данным, известно о 18 погибших, среди которых беременная женщина и ребенок.Правительство Кубы
Ранее поступала информация о девяти жертвах.
В больницах находятся 64 пострадавших, в том числе 14 несовершеннолетних. На месте взрыва продолжается поисково-спасательная операция.
Мощный взрыв прогремел в столице Кубы – есть пострадавшие
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