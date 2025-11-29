Число погибших в результате пожара в Гонконге превысило 120 человек

Число погибших в результате масштабного пожара в жилом комплексе в Гонконге возросло до 128 человек, поисково-спасательные работы продолжаются, сообщает Zakon.kz.

Секретарь по безопасности Гонконга Крис Тан Пин Кынг предупредил, что могут быть обнаружены и другие тела.

По данным Независимой комиссии по борьбе с коррупцией Гонконга, на данный момент арестовано восемь человек, пишет ABC.

"Арестованными в возрасте от 40 до 63 лет являются семь мужчин и одна женщина. Среди них четверо сотрудников консалтинговой фирмы, занимающейся масштабным проектом реконструкции здания суда Ван Фук, а именно два директора и два руководителя проекта, ответственные за надзор за проектом. Трое других являются субподрядчиками по установке строительных лесов, в том числе супружеская пара, являющаяся владельцами компании, а последний арестованный — посредник", — говорится в заявлении.

В пятницу официальные лица Гонконга объявили о трехдневном трауре по жертвам, говорится в заявлении правительства.

С 29 ноября по 1 декабря 2025 года государственные флаги будут приспущены, а 29 ноября в 8 утра пройдет трехминутная минута молчания. У граждан также будет возможность оставить запись в книгах соболезнований в память о жертвах.

Как сообщил лидер Гонконга Джон Ли на пресс-конференции в четверг, около 279 человек числятся пропавшими без вести.

26 ноября 2025 года в жилом комплексе Wang Fuk Court в Гонконге вспыхнул пожар, охвативший жилые многоэтажки. По данным из местных СМИ, пламя очень быстро распространялось – во многом из‑за деревянных/бамбуковых строительных лесов (обычной конструкции при ремонте зданий в Гонконге), которые сильно ускорили распространение огня.