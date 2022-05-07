День защитника Отечества отмечают в Казахстане

Вооруженным силам Казахстана исполнилось 30 лет.

7 мая 1992 года бывший президент Нурсултан Назарбаев подписал указ о создании ВС. Но государственным праздником и выходным этот день стал с 2013 года. В октябре 2012 года были внесены изменения в закон «О праздниках».

Этот день олицетворяет одновременно летопись героических подвигов казахстанцев и преемственность традиций служения Отечеству.

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Праздник призван повысить престиж и имидж Вооруженных сил Казахстана как внутри страны, так и за ее пределами.

Традицией этого дня стало присвоение очередных воинских званий и вручение наград отличившимся военнослужащим.

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До 2019 года в Казахстане в этот день проводили военный парад. В 2019 году парад заменили масштабными военными учениями. В следующие годы парад не проводили из-за пандемии коронавируса.

В 2022 году в честь Дня защитника Отечества в городах Казахстана пройдут различные мероприятия.

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В этом году казахстанцы отдохнут четыре дня – День защитника Отечества плавно перетечет в День Победы. Выходными днями будут 7, 8, 9 и 10 мая.