08:34 07.05.2022
Токаев поздравил казахстанцев с Днем защитника Отечества
Фото: akorda.kz
Президент выразил благодарность солдатам и командирам за охрану мира и спокойствия, защиту целостности территории Казахстана, передает Zakon.kz.
Президент Касым-Жомарт Токаев поздравил казахстанцев с Днем защитника Отечества, сообщает Акорда.
По словам главы государства, этот праздник олицетворяет глубинную связь славных традиций служения Родине наших героических предков и нынешних поколений.
Глава государства отметил, что защита Отечества – священный долг и ответственная миссия. Истинные патриоты, верные воинской присяге, всегда были в особом почете у нашего народа.
В этом году исполняется 30 лет со дня образования Вооруженных сил Казахстана. За это время армия стала незыблемой опорой нашей независимости и государственности. Укрепление оборонного потенциала, повышение боеготовности военнослужащих и их всесторонняя поддержка – одна из важнейших задач государства.Касым-Жомарт Токаев
Президент выразил благодарность солдатам и командирам за охрану мира и спокойствия, защиту целостности территории Казахстана.
Уверен, наши доблестные воины оправдают доверие народа! Желаю всем гражданам благополучия и успехов! Касым-Жомарт Токаев
7 мая в Казахстане отмечают День защитника Отечества. Ранее президент подписал указ о присвоении очередных воинских наград и званий.
День защитника Отечества отмечают в Казахстане
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