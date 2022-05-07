Президент Касым-Жомарт Токаев поздравил казахстанцев с Днем защитника Отечества, сообщает Акорда.

По словам главы государства, этот праздник олицетворяет глубинную связь славных традиций служения Родине наших героических предков и нынешних поколений.

Глава государства отметил, что защита Отечества – священный долг и ответственная миссия. Истинные патриоты, верные воинской присяге, всегда были в особом почете у нашего народа.

В этом году исполняется 30 лет со дня образования Вооруженных сил Казахстана. За это время армия стала незыблемой опорой нашей независимости и государственности. Укрепление оборонного потенциала, повышение боеготовности военнослужащих и их всесторонняя поддержка – одна из важнейших задач государства. Касым-Жомарт Токаев

Президент выразил благодарность солдатам и командирам за охрану мира и спокойствия, защиту целостности территории Казахстана.

Уверен, наши доблестные воины оправдают доверие народа! Желаю всем гражданам благополучия и успехов! Касым-Жомарт Токаев

7 мая в Казахстане отмечают День защитника Отечества. Ранее президент подписал указ о присвоении очередных воинских наград и званий.