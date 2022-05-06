Вручение наград и званий: патриотическое видео из Акорды

Президент поздравил участников церемонии с Днем защитника Отечества и Днем Победы и подчеркнул, что современная, хорошо оснащенная армия является надежным оплотом нашей государственности.

В этом году исполняется 30 лет со дня образования Вооруженных сил Казахстана. За этот период наши войска стали доблестной армией. Наши Вооруженные силы – это незыблемый оплот Независимости, прочный щит народа. Касым-Жомарт Токаев

Кроме того, президент рассказал офицерам о подвигах трех казахстанских фронтовиков, которые посмертно были удостоены высшей степени отличия – звания «Халық қаһарманы».

Новость по теме Токаев посмертно присвоил звание «Халық қаһарманы» трем ветеранам ВОВ

В завершение Касым-Жомарт Токаев выразил признательность всем гражданам, защищающим целостность и безопасность нашего государства.

Затем президент присвоил воинские и специальные звания, классные чины офицерам и вручил государственные награды.