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14:01 06.05.2022

Вручение наград и званий: патриотическое видео из Акорды

Акорда, видео, вручение Фото: akorda.kz
6 мая Касым-Жомарт Токаев принял участие в церемонии вручения государственных наград, высших воинских и специальных званий, классных чинов. Пресс-служба Акорды опубликовала видеокадры с церемонии, сообщает Zakon.kz.

Президент поздравил участников церемонии с Днем защитника Отечества и Днем Победы и подчеркнул, что современная, хорошо оснащенная армия является надежным оплотом нашей государственности.

В этом году исполняется 30 лет со дня образования Вооруженных сил Казахстана. За этот период наши войска стали доблестной армией. Наши Вооруженные силы – это незыблемый оплот Независимости, прочный щит народа.Касым-Жомарт Токаев

Кроме того, президент рассказал офицерам о подвигах трех казахстанских фронтовиков, которые посмертно были удостоены высшей степени отличия – звания «Халық қаһарманы».

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В завершение Касым-Жомарт Токаев выразил признательность всем гражданам, защищающим целостность и безопасность нашего государства.

Затем президент присвоил воинские и специальные звания, классные чины офицерам и вручил государственные награды.

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