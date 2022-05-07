16:39 07.05.2022
В Ереване проходит антиправительственный женский марш
Фото: pixabay
Оппозиция Армении начала очередное шествие по улицам Еревана. В этот раз в нем принимают участие только женщины, сообщает Zakon.kz.
В марше участвуют несколько сотен человек, передает РИА Новости.
Помимо этого, оппозиция организовала автопробег в город Ванадзор в 120 километрах от Еревана, где также пройдет митинг.
Женское шествие сопровождают и женщины-полицейские. Ранее силовиков обвиняли в применении несоразмерной силы при задержании женщин, участвовавших в митингах оппозиции.
Со 2 мая в Ереване возобновились акции протеста, организованные оппозиционными силами. Участники требуют отставки властей из-за политики по Нагорному Карабаху.