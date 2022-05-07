В Ереване проходит антиправительственный женский марш

В марше участвуют несколько сотен человек, передает РИА Новости.

Помимо этого, оппозиция организовала автопробег в город Ванадзор в 120 километрах от Еревана, где также пройдет митинг.

Женское шествие сопровождают и женщины-полицейские. Ранее силовиков обвиняли в применении несоразмерной силы при задержании женщин, участвовавших в митингах оппозиции.

Со 2 мая в Ереване возобновились акции протеста, организованные оппозиционными силами. Участники требуют отставки властей из-за политики по Нагорному Карабаху.