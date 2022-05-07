«Талибан» обязал всех женщин в Афганистане носить хиджаб

РИА Новости приводит заявление министерства исламской ориентации, повеления благого и запрета предосудительного.

Постановление о ношении хиджаба является обязательным и необходимым для мусульманских благородных взрослых женщин. В соответствии с предписаниями шариата, женщины, которые в силу возраста не являются старыми или молодыми, должны закрывать (хиджабом. – Прим. ред.) свое лицо, оставляя глаза, когда они сталкиваются с другими людьми (находясь без родственников).

За неисполнение постановления со стороны женщины ее мужу или отцу грозит тюремное заключение. Санкции коснутся и женщин-госслужащих, которые могут лишиться своих постов вследствие несоблюдения нового распоряжения.

В министерстве исламской ориентации отметили, что рекомендуемой для ношения является бурка — платье в полный рост, закрывающее даже глаза с помощью мелкой сетки.