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Законодательство РК
17:35 07.05.2022

«Талибан» обязал всех женщин в Афганистане носить хиджаб

Талибан обязал носить Фото: pixabay
Правящее в Афганистане движение «Талибан» (запрещено в Казахстане) официально объявило об обязательном ношении хиджабов для женщин по всей стране, сообщает Zakon.kz.

РИА Новости приводит заявление министерства исламской ориентации, повеления благого и запрета предосудительного.

Постановление о ношении хиджаба является обязательным и необходимым для мусульманских благородных взрослых женщин. В соответствии с предписаниями шариата, женщины, которые в силу возраста не являются старыми или молодыми, должны закрывать (хиджабом. – Прим. ред.) свое лицо, оставляя глаза, когда они сталкиваются с другими людьми (находясь без родственников).

За неисполнение постановления со стороны женщины ее мужу или отцу грозит тюремное заключение. Санкции коснутся и женщин-госслужащих, которые могут лишиться своих постов вследствие несоблюдения нового распоряжения.

В министерстве исламской ориентации отметили, что рекомендуемой для ношения является бурка — платье в полный рост, закрывающее даже глаза с помощью мелкой сетки.

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