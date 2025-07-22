В Афганистане арестовали женщин за неправильное ношение хиджаба

19 июля в нескольких частях района Даште-и-Барчи столицы Афганистана задержали более 100 женщин из-за "неподобающего ношения хиджаба", сообщает Zakon.kz.

Девушек забирали из ресторанов, торговых центров и с улиц. Некоторые из них до сих пор не выходили на связь с семьей. Куда их доставили после ареста, пока неизвестно, пишет KabulNow.

Инициатором арестов стало Министерство по распространению добродетели и предотвращению порока, которое снова появилось в стране после прихода к власти талибов в 2021 году. Ведомство ввело строгий дресс-код для женщин, а в 2024 году был принят закон об их обязанности закрывать лицо и тело в общественных местах.

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